再提俄烏和談：基辛格的變與不變

自2月24日特別軍事行動開始以來，俄烏戰爭已持續將近10個月。期間雙方曾經舉行多輪談判，也有不少政治精英與學者提出方案、建議兩國和談，卻無法停下戰事。

12月17日，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）在英國雜誌《旁觀者》（Spectator）網站發表文章，題為《如何避免另一場世界大戰》（How to avoid another world war），主張通過談判實現和平的時機已臨近，且和平進程應把烏克蘭與北約聯繫起來，「中立的選擇不再有意義」。

基辛格指出，自己一向支持盟軍協助烏克蘭抗阻俄軍，但眼下已到通過談判實現和平的時機：在軍事結構安排上，應將烏克蘭與北約「聯繫起來」，無論是用什麼形式，中立的選擇不再有意義，畢竟芬蘭和瑞典已啟動加入北約的進程；在爭議領土安排上，俄軍應退回2月24日戰爭開始前的邊界，雙方以此建立停火線，克里米亞可能成為停火後的談判主題。但基辛格補充，若「俄軍退回戰前分界線」一事無法通過戰鬥或談判達成，也可以訴諸自決原則，即舉行受國際監督的全民自決投票，為反覆易手的爭議領土安排最後歸宿。

基辛格總結，上述和平進程具有雙重目標：第一，確認烏克蘭的自由；第二，確定新的國際結構，且俄羅斯也應在這一結構中具有一席之地。「一些人希望俄羅斯因戰爭而變得無力，我不同意。50多年來，儘管俄羅斯有暴力傾向，但它對全球平衡和力量平衡做出了決定性貢獻，俄羅斯的歷史作用不應被貶低。」

這並非基辛格首次呼籲俄烏談判，但在內容細節上，此次倡議與過往有些不同。

2020年1月21日，美國前國務卿基辛格在德國柏林出席活動。（Getty）

基辛格與馬斯克的共鳴

首先，基辛格過去曾多次強調，俄軍應退回2月24日行動前「邊界」；此次在《旁觀者》的文章應是其首度改口：若「俄軍退回戰前分界線」一事無法通過戰鬥或談判達成，也可以訴諸人民自決。

回顧5月23日基辛格在瑞士的達沃斯論壇上的發言，彼時其呼籲俄烏應在2個月內重啟談判，「理想情況下，（俄烏）分界線應該恢復原狀。若是推動戰爭超過這條分界點，就不是關於烏克蘭的自由，而是對俄羅斯本身開打新戰爭。」此一說法引來烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）抨擊，並讓基辛格深陷「勸降」的輿論風暴。

7月2日，基辛格接受《旁觀者》專訪，再度力陳俄軍退回2月24日「特別軍事行動」以前戰線的好處：第一，芬蘭和瑞典的加入強化了北約，並為保衛波羅的海國家創造了戰略空間；第二，烏克蘭將擁有與北約或其成員國相聯繫、全歐最大規模的常規地面部隊；第三，俄軍的撤退證明了，北約可以常規行動來化解二戰以降的最大恐懼；第四，俄羅斯將面對「與歐洲作為一個整體共存」的需要。

然要迫使俄軍撤退，關鍵便是俄烏戰場的兩軍博弈。而事實證明，俄軍雖無法長驅直入，其進攻意志卻依舊強烈，普京（Vladimir Putin）更是為求行動成果，不斷加大政治與軍事投入：先是在9月21日宣布進行動員，又在9月23日至27日舉行烏克蘭「四地入俄」公投，並在9月30日簽署政令，將四地正式併入俄羅斯。

12月5日，烏克蘭布查鎮，損毀的俄羅斯坦克被雪覆蓋。（Getty Images）

情況如此發展，讓「俄軍主動撤退」一事變得愈發不可能。對俄羅斯來說，除非迫不得已，否則眼下任何撤退都將挫傷內部政治安全，以11月9日俄軍撤出赫爾松州（Kherson Oblast）的第聶伯河（Dnipro River）右岸為例，此舉招致了俄羅斯內部的強烈批評，甚至傳出俄羅斯或與美國進行「政治交換」的謠言，普京即便強自鎮定，卻仍在輿情圍剿下灰頭土臉。

而許是察覺到了情勢變化，基辛格在9月30日接受美國智庫外國關係委員會（Council on Foreign Relations）的線上訪問時，便已不再強調「俄軍退回戰前分界線」這一論述；此次提出在爭議領土舉行國際監督的自決投票，同樣可視作貼合現實變化的新主張。

然事實上，如此發想並非基辛格首創。10月4日美國富豪馬斯克（Elon Musk）便曾在Twitter上發文，提出「烏克蘭-俄羅斯和平」四點方案：第一，在俄羅斯佔領的烏克蘭地區再度舉行全民公投，由聯合國監督；第二，承認俄羅斯對克里米亞半島的主權；第三，確保向克里米亞供水；第四，給予烏克蘭中立地位。馬斯克表示，上述情況極可能就是這場戰爭的最終結果，但早點談判便能降低代價，其更指出，烏克蘭不太可能在全面戰爭中獲勝，「如果你關心烏克蘭人民，請尋求和平」。

而基辛格與馬斯克關於俄烏終局的想像雖未必相同，對於處理爭議領土的規劃卻能相互共鳴，反映兩人觀察到俄羅斯決心加碼後，對烏克蘭難再統一的現實體認。

美國富豪馬斯克。（Getty Images）

均勢底色未變

而在此次俄烏和平倡議中，基辛格不曾改變的，是其重視均勢（Balance of Power）的思想底色。簡言之，便是以見好就收、甚至部分綏靖的操作，來換取俄羅斯不過度倒向中國，以免美國陷入不利的戰略環境。

其中，「見好就收」意在避免戰事久持，同時鞏固現有成果、規劃烏克蘭的未來角色。而所謂成果，基辛格曾在7月至今的多次受訪、撰文中提到，包括芬蘭與瑞典已啟動加入北約進程、烏克蘭已深化與北約多國的軍事合作、俄羅斯已經喪失對歐洲進行常規攻擊的威脅力等。

但在烏克蘭的未來角色上，基辛格的想像與馬斯克的主張略有不同。基辛格並不同意「給予烏克蘭中立地位」，而是認為應讓烏克蘭與北約「建立聯繫」，顯然其偏好的烏克蘭未來政治走向，還是做西方與北約的地緣延伸、甚至實質北約化，而非純然中立、甚至存在親俄的政治空間。

但如此「扶持烏克蘭」的主張，必須搭配對俄羅斯的「部分綏靖」，才能維持歐陸秩序的整體平衡。故基辛格從一開始就不同意逼迫俄軍撤出克里米亞，並在俄羅斯加大投入後，也逐步放棄「俄軍退回戰前分界線」的堅持，轉而主張讓爭議領土「民族自決」。平心而論，即便有國際監督，在俄羅斯已實質控有四地部分領土的情況下，其投票結果必然會相對有利莫斯科、而非基輔；縱使赫爾松、扎波羅熱（Zaporizhzhia）兩地可能存在變數，頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）也必然會選擇加入俄羅斯。故所謂國際監督下的民族自決，其實無異於強制烏克蘭割地、合法化俄羅斯對他國主權的裂解。

12月5日，烏克蘭基輔，俄軍空襲期間，居民躲進地鐵站，觀看手提電話上的最新消息。（Getty Images）

此外基辛格也主張恢復西方與俄羅斯的對話，並呼籲對抗俄軍侵略不能上升為顛覆普京政權。9月基辛格受訪時便曾表示，「我們有責任構想一種對話，既能保護我們的安全，又能讓我們回歸共存精神，而推翻對方領導人絕不能作為先決條件出現」；正如此次基辛格亦在文中表示，和平進程的目的之一，便是確定新的國際結構，且俄羅斯也應在這一結構中具有一席之地。

由上述安排可見，基辛格的外交方法帶有強烈的強權政治底色，並脫胎於17世紀至19世紀的歐洲政治博弈：俄羅斯雖不受歡迎，卻是維持均勢格局的重要角色；而為了均勢的強權政治大局，小國、弱小行為者的利益皆可被犧牲。歸根結柢，基辛格觀察到了中國崛起的、東升西降的時代變局，並竭力要防止美國在烏克蘭過度施力，從而導致中俄之間的戰略協作程度上升，加速對單極秩序的摧枯拉朽。

從戰爭爆發至今，基辛格的和談主張發生了細節變化，卻仍是要替均勢的戰略安排服務：烏克蘭實質北約化，俄羅斯據有包括克里米亞在內的部分烏克蘭領土，並被涵納在歐洲體系中，美歐俄關係鬥而不破；而基輔雖屢屢指責其親俄、姑息侵略，卻似乎從未看清基辛格的底色：即便美國並不總是聽取其意見，但基辛格服務的向來是美國的國家利益，而非俄羅斯，更遑論烏克蘭。