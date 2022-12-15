伊斯坦堡市長變階下囚？　大選當前　埃爾多安的土耳其難望平靜

屬於反對派共和人民黨（CHP）的伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）12月14日被法院宣判入獄兩年零七個月，並剝奪其參政權利，全因他在三年前曾指責土耳其最高選舉當局是「白痴」。在2023年6月大選迫近之際，人們再次聞到總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）政治打壓的氣味。



目前，土耳其通脹率高達84%，過去五年其貨幣里拉（Lira）對美元大跌八成。雖然經濟尚維持到一定程度的增長，但埃爾多安多年來以減息應對通脹的政策已使土耳其經濟畸形發展，央行花費大量外匯和與本地銀行的貨幣互換來挺住里拉匯價，而商家不能長遠打算，價格訊號已然無用，通脹高企的成本更大舉降落到沒有方法獲得保值資產的平民百姓身上，本年5月就有民調顯示有36%民眾不能承擔基本生活開支。

物質條件往往是精神條件的根本。根據8月底至11月底進行的民調，有高達六成受訪者認為國家正在錯誤的方向上，67%人認為經濟是最重要的議題。

在此情況之下，埃爾多安選情極其不利，幾乎單對單對上任何一位潛在反對派對手，都呈現出明顯敗北之局。已表明不會參選總統的伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧在決選民調上就領先埃爾多安超過10個百分點；反對派六黨集團也在民調上輕微領先埃爾多安的公正發展黨（AKP）及其右翼盟黨。

為了１扭轉選情，埃爾多安早已有兩手準備。

在伊馬姆奧盧被判囚後，大批民眾聚集在市長府門外表達支持。（Reuters）

司法打擊反對派

一方面，自從2016年軍方政變失敗之後，埃爾多安以之為由清洗了土耳其公營部門之中的大部分異己，使公權力大體在其操控之中。根據路透杜截至2020年3月的一項統計，內政、教育、警隊、軍方、司法等各部門共有超過15萬人被免職或停職。其中司法層面大體換上了「新人」，有至少45%的土耳其法官和檢察官只得少於3年經驗。

大體控制了司法部門之後，法律程序就被套上了更濃厚的政治色彩。這次讓伊馬姆奧盧被判入獄的侮辱罪的背景，就是伊馬姆奧盧在2019年的伊斯坦堡市長選舉中以輕微票數擊敗了埃爾多安親手揀選的對手，坐上了埃爾多安自己掌權之前持有的市長大位，最終竟在公正發展黨的爭議之下獲（由高級法官組成的）最高選舉委員會取消選舉結果、宣布重選，最終伊馬姆奧盧再以雙位數百分比的差距大敗對手。就是在這個背景之下，伊馬姆奧盧罵了讓他這次被判入獄的那一句「白痴」。

雖然伊馬姆奧盧仍能上訴，並不會即時入獄，但其司法麻煩可以預見將陸續有來。

埃爾多安在印尼G20峰會期間與美國總統拜登會晤。（Reuters）

伊馬姆奧盧的判罪並非埃爾多安司法打壓政敵的單一事例。本年稍早共和人民黨的伊斯坦堡分部主席卡夫坦吉奧盧（Canan Kaftancıoğlu）就因侮辱總統等罪名被判囚近五年。

而埃爾多安針對庫爾德族政客的施壓尤其嚴重，目前就有108名人民民主黨（HDP）因為2014年鼓動抗議埃爾多安政府阻礙對抗ISIS而正面對恐怖活動控罪；在另一宗案件中，一直被埃爾多安等同於（被歐盟和美國也視為恐怖組織的）庫爾德工人黨（PKK）的人民民主黨來年1月也有可能被法院禁止參政。

「庫爾德族」的選舉利害

另一方面，庫爾德族的安全威脅也愈加登上埃爾多安的政治日程。

自從俄烏戰爭爆發之後，埃爾多安就主張要再次越境進軍敘利亞，打擊當地與歐美合力對付ISIS的庫爾德族武裝人民保護部隊（YPG），聲言要建立起長30公里的安全地帶。此舉一是為了削弱庫爾德族的武裝力量，二是為了讓國人看到土耳其國內的360萬敘利亞難民可能有返鄉之日。

此舉連月來並未得到在敘利亞與土耳其站在對立方的俄羅斯和伊朗同意或默許。不過，在土方指責為庫爾德工人黨所為的11月13日伊斯坦堡恐襲之後，埃爾多安當局就曾對位於敘利亞北部和伊拉克的庫爾德勢力發動導彈攻擊，他本人更聲言這「只是個開始」。

11月13日，土耳其伊斯坦堡（Istanbul），獨立大街（Istiklal Avenue）發生爆炸，大批警員及救護員趕到現場。（Emrah Gurel／美聯社）

庫爾德族議題對於埃爾多安而言有至少三種好處。其一：安全議題重要性的提升，有助削弱民眾對經濟困境的關注程度。而且，如果土耳其與敘利亞庫爾德族武裝果真在選前開戰，埃爾多安就有了宣布緊急狀態的理由，有可能推遲選舉，又或者藉此壓制土耳其國內庫爾德族地區的投票，以增加勝算。

其二：雖然此刻以共和人民黨為主的反對派六黨在民調上稍微領先埃爾多安的勢力，但客觀而言，（不包括庫爾德族為主的人民民主黨在內的）反對派跟執政派，基本上呈現出一種「四四開」的平手形勢，於是庫爾德族就有可能變成2023年選舉的「造王者」——在2018年的大選中，人民民主黨得票約12%。

由於反對派各黨從世俗派、民族主義者、伊斯蘭主義者等各種意識形態都有，他們一直擔心與庫爾德族暗通款曲會導致派內的民族主義支持者重新流向公正發展黨及其盟黨。埃爾多安炒作庫爾德族的威脅、高調對付庫爾德族，就能使雙方更難暗中合作，也能將反對派置於不知道應該繼續反對埃爾多安，還是本着民族主義基礎支持其敘利亞進軍的困難境地。

其三：在土耳其經濟困局之中，反對派針砭埃爾多安的一大把柄就是其與歐盟達成收容360萬敘利亞難民的協議，他們更利用土耳其民眾的反難民情緒，聲言要在兩年之內將敘利亞難民趕走。利用庫爾德問題去打開敘利亞戰線，埃爾多安將能從反對派手上重奪反難民情緒的話語權，讓選民看到他有在為遣返難民做事。

隨着2023年6月的選舉迫近，為了扭轉落後的選情，執政廿年的埃爾多安可預見將動作多多，土耳其的國內外動蕩還會陸續有來。