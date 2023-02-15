所謂的「無條件談判」：俄烏戰爭一載　和平只能靠「美俄密約」？

2月11日，俄羅斯外交部副部長韋爾希寧（Sergey Vershinin）接受俄媒採訪，就俄烏戰爭的走向發表看法，其中關乎談判的表述被不少中文媒體轉引，將韋爾希寧的發言總結成「俄羅斯已準備好與烏克蘭進行無條件談判」。此一消息引發了中文網路的熱烈討論，部分聲音甚至認為俄軍準備投降、戰爭即將停火。

平心而論，在俄烏戰爭屆滿周年前夕期待和平，確是普羅大眾心之所向。然要將停火期望建立在媒體報道的韋爾希寧發言上，可能只會期待落空。

由俄媒刊載的受訪文章可見，韋爾希寧更強調美國對俄烏談判的干擾，以及俄羅斯對談判的條件要求。韋爾希寧先是回憶道，俄烏談判進程本已開始，不論是在白俄羅斯、土耳其的官員會晤，皆取得了一定成果，最後卻在基輔的要求下停止，「實際上，這一決定來自華盛頓和布魯塞爾」。韋爾希寧接着指出，任何敵對行動都要以談判結束，「我們已經說過，我們將為此類談判做好準備，但僅限於沒有先決條件的談判，談判必須基於現有的現實。」

換言之，韋爾希寧所謂「沒有先決條件的談判」，其實不是俄羅斯的立場陳述，而是面向烏克蘭、北約國家的要求，要其正視俄羅斯已佔領烏克蘭部分領土、舉行四地入俄公投的現實，各方應在此既成事實下進行談判，而不是再提出背離現實的其他「先決條件」。故與其說韋爾希寧表達了「俄羅斯已準備好與烏克蘭進行無條件談判」，不如說其強調了俄羅斯的談判條件，用意不僅不是彰顯俄羅斯「願意無條件談判」，反是力陳俄方不願在既有條件下退讓。

而韋爾希寧的發言，在一定程度上道破了戰火難止的關鍵：俄烏底線難以彌合、美國內部尚未就促談形成共識。

2023年2月9日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）、波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）及瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）在比利時布魯塞爾出席歐盟領袖峰會。（Reuters）

俄佔地如何處理

首先是俄烏兩國的底線分歧，說得更明白，便是俄佔地的歸屬問題。

戰爭爆發之初，俄羅斯高調宣布了去軍事化、去納粹化兩大戰略目的，前者是要迫使烏克蘭裁減軍備、成為俄羅斯的保護國，後者則意在扭轉烏克蘭的反俄趨勢，可能選項包括要求烏克蘭修憲確立中立地位、取締反俄政黨、推翻澤連斯基（Volodymyr Zelensky）政權等。然因俄軍未能挫敗烏克蘭的抵抗意志，戰火又在北約介入後延續，如今的莫斯科要達成去軍事化、去納粹化兩大目標，已是非常困難。

故回顧普京（Vladimir Putin）在2022年下半的系列舉措，可以發現俄方的戰略目標已明顯轉至鞏固佔領現狀上。9月23日至27日，頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）四地舉行了入俄公投；9月30日，普京簽署政令，將烏克蘭公投四地正式「納入」俄羅斯，並在克里姆林宮舉行盛大儀式，邀請四地領導人前來與會。而後發生的俄軍撤出赫爾松州第聶伯河（Dnipro River）右岸（即西岸），雖讓前述努力一度蒙塵，卻仍未改俄羅斯鞏固佔領地的總目標，俄方也持續以此作為底線，向烏克蘭提出談判要求。

然而烏克蘭也有自己的底線，那便是俄軍必須撤出佔領地，除了上述「入俄四地」外，還包括2014年後便被併入俄羅斯的克里米亞（Crimea）。2022年2月28日，俄烏代表在白俄羅斯進行首輪談判時，烏方便要求俄軍從克里米亞和頓巴斯（Donbass）撤出；3月6日烏方談判代表團一度在北約問題上讓步，稱北約5到10年內不準備討論烏克蘭加入該組織的問題，烏方願意討論「非北約」的安全模式，但關於俄羅斯佔領問題，烏方還是堅持俄軍必須撤出的原有底線。

圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月2日在官員陪同下，於伏爾加格勒州出席蘇聯成立80周年紀念活動。（Reuters）

而從談判經過來看，佔領地並非初期的兩造重點。如前所述，改造烏克蘭是俄羅斯的初始戰略目標，故戰爭之初的軍事佔領更多是施壓手段，未必關乎實質兼併，只要烏克蘭願在北約、裁軍等關鍵問題上讓步，俄羅斯未必不能在頓巴斯的獨立或兼併間調整力道；然當改造烏克蘭的希望落空，莫斯科為了對內交代、證明特別軍事行動並非徒勞，只好硬着頭皮走向實質佔領，由此導致了後續投入的不斷加碼，以及俄烏談判的各說各話。

而對此僵局，國際上不是沒有解決建議。2022年5月23日，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）便在瑞士的達沃斯論壇上的發言，呼籲俄軍退回2月24日「特別軍事行動」以前的分界線，烏克蘭可就此與俄羅斯展開談判；然而伴隨俄軍持續推進，基辛格9月30日接受美國智庫外國關係委員會（Council on Foreign Relations）訪問時，已不再強調「俄軍退回戰前分界線」這一論述，而是主張可在爭議領土舉行國際監督的自決投票，形同暗示烏克蘭恐怕必須「領土換和平」。

無獨有偶，美國富豪馬斯克（Elon Musk）也曾在10月提出「烏克蘭-俄羅斯和平」四點方案：第一，在俄羅斯佔領的烏克蘭地區再度舉行全民公投，由聯合國監督；第二，承認俄羅斯對克里米亞半島的主權；第三，確保向克里米亞供水；第四，給予烏克蘭中立地位。馬斯克表示，上述情況極可能就是這場戰爭的最終結果，但早點談判便能降低代價，其更指出，烏克蘭不太可能在全面戰爭中獲勝，「如果你關心烏克蘭人民，請尋求和平」。細究馬斯克的提議，同樣是暗示烏克蘭放棄收復俄佔地，務實面對未來安排。

但時至今日，俄烏之間仍未有共識，烏克蘭依舊堅持俄軍撤退的談判底線，俄羅斯則持續加碼投入、維持前線攻勢，雙方仍然沒有談判空間。而導致這一現象的關鍵，除了俄烏各有政治需要外，便是美國的援烏政策。

美國總統拜登1月25日宣布，向烏克蘭提供31架M1艾布蘭坦克。（Reuters）

美國的考量為何

不論韋爾希寧所謂「美國要求烏克蘭停止談判」是否為真，美國確是支撐烏克蘭戰鬥至今的重要力量，其對烏政策自會影響戰爭走向。

戰爭爆發之初，美國一度視烏克蘭為棄子，不僅準備撤僑撤館，還建議澤連斯基流亡。然在烏軍展現非凡的血戰意志後，美國從中看到了「放血俄羅斯」的契機，從而開始升級對烏軍援、安排北約情報偵查體系實質進場。由結果來看，俄軍與北約確實存在軍備代差，北約實質介入後，俄軍的大規模軍事調動便無所遁形，只能改以小規模前進，但在前進部隊側翼缺乏掩護的情況下，俄軍又無法打出攻勢、大幅推進，最終只好採取吸引烏克蘭軍隊聚集、再調動大規模炮火進行殲滅的土辦法，反覆消耗烏克蘭有生力量，希望在突破某一臨界點後，能挫敗烏軍的抵抗意志，迫使烏克蘭接受俄羅斯的談判前提。

然而美國為首的西方軍援，同樣給了烏克蘭打消耗戰的底氣。從國家體量與工業基礎來看，烏克蘭的軍事工業生產能力不如俄羅斯，數月戰爭已讓其彈藥庫存吃緊，只能日漸依賴美國為首的西方軍援。而為確保西方援助意願，烏軍需要交出戰果，好讓歐美主政方說服內部「促談派」，故而會有哈爾科夫、赫爾松等地的大反攻，前者得益於俄軍的駐軍薄弱，後者則付出了慘重傷亡，並在俄軍因後勤問題而主動撤退後收效。在烏克蘭的考量內，其同樣希望挫敗俄羅斯的戰爭意志，迫使後者接受自己的談判前提。

故歸根結柢，在美國高度介入戰爭、俄烏皆有堅持的情況下，所謂俄烏談判，其本質便是美俄談判。如若美國願意降低、甚至停止對烏軍援，烏克蘭便恐怕只能接受「領土換和平」的結局；但若歐美持續軍援，讓普京政權因戰爭久持爆發政治危機、被迫停下特別軍事行動，烏克蘭便有可能在談判上獲得更多優勢。

負責協調對烏軍援的北約烏克蘭防務聯繫小組1月20日舉行會議，烏克蘭總統澤連斯基透過視像形式與美國防長奧斯汀講話。（Reuters）

然而美國內部對此意見並不一致。部分聲音認為，烏克蘭的有生力量不可能長期消耗，美國更不可能無限軍援烏克蘭，換句話說，美國總有一天要停止軍援、烏克蘭也總有一日要屈服，與其待到屆時名利雙輸，不如趁着烏軍已取得一定反攻戰果，說服烏克蘭見好就收、以領土換和平。此一力道與美國中期選舉相撞，產生了一定政治作用，自2022年11月起，美國媒體出現了幾次風向不一的戰爭報道。

11月5日《華盛頓郵報》稱，拜登（Joe Biden）政府正私下勸烏克蘭高層釋出願與俄羅斯談判的訊號，並希望其修正「不與普京談判」的公開立場，以確保歐美各國能在安撫民意同時，持續支援烏克蘭；《華爾街日報》亦在6日援引消息稱，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與普京的高級顧問保持秘密溝通，並在基輔之行中呼籲烏方展現談判意願。然而11月10日美國《紐約時報》再釋消息，稱美國參謀長聯席會議主席米利（Mark A. Milley）雖建議烏方「見好就收」，同俄羅斯談判以鞏固收益，卻遭其他高級官員反對。從結果來看，此波報道更多是對中期選舉起到作用，安撫了不滿高通脹的民主黨選民，鞏固了拜登的執政基礎，但促談派仍未能勝出。

11月14日，輪到俄羅斯釋放風聲。俄媒《生意人報》（Kommersant）獨家報道，美俄代表團於當日在土耳其安卡拉舉行秘密談判，俄方代表團成員包括了情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin），美方代表則包括中央情報局局長伯恩斯（William Burns）。雖說雙方口徑一致，稱此次所談內容乃是管控核威脅，但因時機點、代表團身分過於敏感，外界多猜測是涉及俄烏戰爭的終局安排。

12月21日，美國華盛頓，澤連斯基向佩洛西及美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）贈送烏克蘭旗幟。該旗幟是來自巴赫穆特（Bakhmut）守軍，上面有前線士兵的簽名。（Reuters）

2023年2月1日，瑞士媒體《新蘇黎世報》獨家揭露，美國中情局局長伯恩斯曾在1月秘密前往莫斯科，向俄方提供拜登起草的和平計劃，該計劃的部分內容包括「土地換和平」協定，將允許俄方保留「烏克蘭20%的領土」。雖說美方和俄方都否認報道內容，但有鑑於白宮內部一直存在「見好就收」的聲音，《新蘇黎世報》所言恐非全屬空穴來風。

然而烏克蘭對於美國的搖擺不定也並非毫無知覺。2022年11月15日，一枚俄製防空導彈意外飛入波蘭境內，造成2名波蘭公民身亡，澤連斯基隨即發表視頻講話，將導彈襲擊波蘭一事歸咎於俄羅斯，稱這是對「集體安全」的侵犯和「重大升級」。然而美國、北約、甚至波蘭皆表示，應是烏克蘭防空導彈系統啟動誤擊所致，澤連斯基卻仍堅稱導彈屬於俄羅斯，明顯有將美國與北約徹底拖入戰場的用意，只是最後功敗垂成。

冰凍三尺非一日之寒，戰爭的潘多拉魔盒一旦打開，便不易再關上。從眼下情況來看，若非美俄達成密約，對烏克蘭採取朝鮮方案、達成停戰，便是只能等到俄烏之間有一方不堪戰爭的政治成本上升，決定停火讓步。歸根結柢，停戰涉及俄烏各自的消耗底氣，更關乎美國促談與續援兩派的政治博弈，在兩大條件未有均衡下，和平終究難期。