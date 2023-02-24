俄烏戰爭一周年︱波蘭角色吃重　拜登想如何打造戰後格局？

俄羅斯烏克蘭戰爭一周年前夕，2月19日凌晨，美國總統拜登（Joe Biden）秘密飛往波蘭，再自波烏邊境搭乘10小時的火車進入烏克蘭，經歷近6小時的閃電訪問後，再於20日當天返回華沙，開始訪問波蘭的行程。

在波期間，拜登先是於21日與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會晤，發表了面向全球的演說，再於22日會見了北約東翼國家布加勒斯特九國的領導人，包括保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克，並與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會晤。

在21日的演講中，拜登有意塑造美國堅定支持烏克蘭打持久戰的氛圍。其首先指出，隨着俄羅斯入侵烏克蘭接近一年大關，「未來將是艱難而痛苦的日子」，但無論如何美國和盟國「都不會動搖」，在所謂「民主與專制的全球鬥爭」中，美國不會有任何退縮，「世界民主國家將在今天、明天和永遠捍衛自由」。

其二，拜登也強調北約團結，並在演講中多次力陳，儘管普京（Vladimir Putin）期待北約因戰爭而出現分歧，但北約並沒有分裂，「我們必須在歐洲擁有安全」，北約「可能是歷史上最重要的聯盟」，且「比以往任何時候都更強大」。

從表面上來看，拜登此行是「支持烏克蘭」之旅，訪問波蘭只是要借地利之便前往基輔，其實不然。從美方整體行程安排來看，訪問烏克蘭的重點在於戰爭周年的媒體宣傳效果，加上宣布5億美元的新一波少量軍援，其實對於戰局走向並無顯著影響；但訪問波蘭加上參與布加勒斯特（Bucharest）九國領導人峰會，則突顯美國有意進一步整合北約東翼、甚至布局戰後地緣格局，而波蘭將在其中扮演重要角色。

2月20日，烏克蘭基輔，拜登在火車走廊中行走。拜登突然訪問烏克蘭，他在波蘭乘搭火車，經過近10小時車程到達基輔。（Reuters）

波蘭為何積極表現

戰爭爆發以來，波蘭成了接通烏克蘭的地理前線，既是北約各國軍火輸烏的重要通道，也對難民潮等外溢成本首當其衝，2022年11月更發生烏克蘭S-300防空導彈落入波蘭村莊、導致2位波蘭公民喪生的意外，彼時「北約是否宣戰」引發討論，波蘭也迅即成為世界焦點。

然從另一視角來看，波蘭並非只有付出、而無要求。2022年5月22日，杜達前往烏克蘭最高拉達（國家議會）演講，同時帶去了幾大外交事務協商：波烏簽訂「睦鄰友好協議」（Neighborhood Agreement）、創建聯合邊境海關管制（joint border customs control）、烏方授予在烏波蘭公民「特殊法律地位」，後兩者皆有助於提升兩國的人才與貨物流動。

雖說上述舉措引發「併吞西烏克蘭」的輿情，但平心而論，即便波蘭有此野心，要達成這一目標仍有許多現實障礙，故在此說成真前，可先將其視作不切實際的陰謀論。而相較於虛無縹緲的「併吞西烏克蘭」，波蘭其實有更加具體的政治與戰略目標。

首先，波蘭希望一改歐盟「人權窪地」的負面形象，減少外部掣肘空間。2015年10月，立場右翼的法律與公正黨在波蘭大選中勝出，標誌了保守政治勢力的大舉回潮，其政治精英時常口出不符歐盟「政治正確」的爭議發言，例如「政府有責任保護波蘭人免受難民可能帶來的流行病」、「LGBTQ乃是境外勢力滲透波蘭的意識形態，比共產主義對人類的破壞性更大」等，引發了外界不滿。2021年1月，波蘭更是推出全歐最嚴厲的墮胎法案，規定婦女只有在遭到性侵害、生命受威脅等極端情況下才被允許墮胎，歐盟當然嚴厲譴責，稱波蘭「侵害人權」、「民主倒退」。

美國總統拜登2023年2月21日會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda）（Reuters）

然而戰爭爆發後，波蘭大舉援助烏克蘭、協助收容烏克蘭難民，成功獲取了國際道德制高點，有「抗俄保烏」正義光環加身，即便杜達與執政黨的右翼保守底色未變，歐盟也只能對仍在發生的「侵害人權」、「民主倒退」幾乎視而不見。從這點來看，杜達成功利用俄烏戰爭的黑天鵝，為自己爭取到了政治迴旋空間。

其二，波蘭有意形塑實質的地緣緩衝帶，獲取安全條件保障。自2004年烏克蘭第一次顏色革命起，波蘭的對烏政策便圍繞一大主旨進行「沒有自由的烏克蘭，便沒有自由的波蘭」，說得更直接，便是烏克蘭一旦「親俄」，波蘭的安全將不復存在。故戰爭爆發後，波蘭雖不幻想烏克蘭能大獲全勝，卻顯然有意抗阻烏克蘭親美政權的垮台，為此其甘願充當援烏樞紐，希望至少延長烏克蘭的抵抗時間，以催生戰場之外其他變數，例如普京政權垮台、俄羅斯經濟崩潰被迫撤軍等。

當然從結果來看，在北約援助下，烏軍確實成功抗阻俄軍的前線攻勢，雙方進入消耗戰階段，只是普京政權雖有裂隙，卻遠不至於垮台，甚至通過推動赫爾松等地「入俄公投」，展現了支解烏克蘭的決心。時至今日，烏克蘭要完全逐出俄軍已是非常困難，但俄軍同樣無法拿下烏克蘭全境，不論戰爭結果如何，分裂的烏克蘭基本上已成定局。

面對如此複雜局面，波蘭更要確保自己的安全緩衝空間，若東烏克蘭已成棋盤棄子，其所能做的便是加強自己與剩餘烏克蘭地區的聯繫，同時強化自身武裝，以及確保國際不會坐視俄羅斯威脅波蘭。而這一考量，恰好與美國眼下的布局規劃一拍即合：強化北約東翼的軍事存在。

美國總統拜登2月21日在波蘭華沙發表講話。（Reuters）

美國的布局考量

回顧過往，如此規劃並非毫無先例，而是鑲嵌在北約東擴議程下，伴隨美俄摩擦而力道漸顯。

2014年克里米亞危機後，東歐各國普遍瀰漫恐俄情緒，北約的軍事部署也有了東移計劃。2016年華沙峰會上，各成員國同意在集團的東北部、東南部建立前沿存在，此規劃於2017年首次落地，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭由此建立起4個營級規模的多國戰鬥群，分別由英國、加拿大、德國和美國領導，但其總指揮權歸屬位於波蘭的北約東北司令部，後者自2018年12月起全面投入運營。

2022年俄烏戰爭爆發後，北約於3月擴編上述戰鬥群，並同意在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克再建4個多國戰鬥群。如此安排，將使北約東翼出現多達8個多國戰鬥群，地面部隊人數直接倍增。2022年6月，北約馬德里峰會通過新決議，「在需要的時間和地點」將東翼的多國戰鬥群從營級擴大到旅級規模，並同意成立新的北約打擊部隊。

對美國來說，烏克蘭不過是對俄博弈的棋子之一，其既有價值未必要待至加入北約才能體現，以其與俄羅斯的接壤程度來看，光是展現親美反俄姿態，便足以對莫斯科形成戰略牽制與挑釁。然而2014年克里米亞危機、2022年俄烏戰爭爆發後，烏克蘭的分裂將有極大可能成為定局，在此情況下，未被佔領的烏克蘭即便加入北約，以其被戰火蹂躪的程度來看，也註定是相對脆弱的前線；且就算俄烏能仿朝鮮模式停火，摩擦不斷的小型對峙也恐成常態。

01影片：五分鐘看懂一年俄烏戰爭

2023年2月20日，美國總統拜登（Joe Biden）自開戰以來，首次旋風式訪問烏克蘭。他在訪問期間宣布規模達5億美元的新軍援計劃，並同澤連斯基會面。圖為二人2月20日於聖米迦勒金頂修道院外行走。拜登離開時防空警報一度響起，但最終未有任何轟炸或導彈襲擊。（Reuters）

在此情況下，北約東翼必然要有另一軍事重心，足以鞏固烏克蘭之外的前翼，同時充當烏克蘭的軍事後盾，考量到既有軍事體量、與美國的雙邊互信，波蘭顯然是最佳選擇。

一來，自1999年加入北約以來，波蘭便是東翼的重要軍事大國，原因既有戰略位置所需的部署力道，也與其經濟成長有關，後者將有助於波蘭武裝部隊的快速現代化和擴編。據知名軍事網站「全球火力」（GlobalFirepower，簡稱GFP）公布的2023年全球軍事實力排行榜，波蘭軍隊戰力排名世界第20，在小國中算是名列前茅。

二來，波蘭的政治立場頗受美國信任。早在俄烏戰爭爆發前，西方輿論便曾嘲諷波蘭罹患「俄羅斯恐懼症」、「雅爾塔綜合症」（擔憂西方為與俄羅斯達成共識而犧牲波蘭），足見其反俄傾向渾然天成；此外根據皮尤研究中心2022年民調，高達91%的波蘭人對美國表示好感，高於前幾年的65%-75%區間，此外有82%的波蘭人表示相信拜登在世界事務上做正確的事。簡言之，親美立場同樣無庸置疑。

2022年戰爭爆發以來，美國便向波蘭派遣大量駐軍，目前約有1.1萬名美軍在波蘭輪換，打破過往紀錄。據美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）所述，拜登此次訪問將與波蘭重點探討軍事部署規劃，波方也希望增加美軍的部署人數與時程，並承諾將國防開支佔比從3%提升至4%，來到北約成員國第一高位。

俄烏戰爭終有一日會結束，但伴隨瑞典、芬蘭相繼申請入約，波蘭的軍事角色上升，北約的對俄包圍依舊存在，且持續加強。歸根結柢，美國的終極目標仍是對俄形成戰略壓迫，故其並不吝惜烏克蘭的煙硝與血淚，而是要趁勢打造新的東翼格局。俄羅斯或許能藉此戰支解烏克蘭，卻恐在戰後迎來更加複雜詭譎的安全格局。