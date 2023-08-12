中美競爭領導權　北京合縱連橫　拜登自亂陣腳

正如在《最嚴苛對華投資限制 敵傷不了一千自損不止八百》所指出的那樣，對華投資新限制對中國的傷害性不大，更多隻是具有象徵性意義。美國此舉，敵傷不了一千自損不止八百。為何拜登政府如此急了、亂了。這是因為中美的競爭，雖不是霸權爭奪，但，是在競爭領導權，而且「非贏即輸」沒有平局。顯然拜登政府不僅沒有把握，而且內心虛了。

首先，俄烏局勢。打持久戰，美國要受到嚴重的消耗和牽制。如今已經耗時一年有餘，而美國即將進入選舉季，即使是心有餘但也力不足。問題是，目前停戰就是美國戰略上的重大失敗。拜登可以負得起拱火戰爭這個責任，可負不起輸掉這場代理人戰爭的責任。而中方在俄烏問題上所倡導的政治對話解決得到了越來越多的支持。

更重要的是，俄烏局勢背後是國際局勢風雲多變，地緣政治的演變在加速，這推動了世界變革的加速。在處於競爭重建國際新秩序大國競爭關鍵時刻，中俄共同抗美已經是一個鮮明的信號。近日，中俄不但進行了聯合軍演，也聯合在西太平洋一線進行了巡航演練。儘管強調並不針對第三國，可美國人還是自覺的對號入座了。從美方強調這是安全威脅的表態來看，此舉達到了預期的效果。這足以令白宮焦慮和心神不寧。

2023年8月6日，來自中國、印度和美國等40多個國家代表在沙特阿拉伯吉達參加「烏克蘭和平峰會」。（沙特通訊社/路透社）

其次，中東和平進程和地緣政治正在迅速推進。中東是美國全球戰略最重要的一環。而中東和平進程雖然不是由中國主導而是伊斯蘭世界的自主行動，卻也是在中國引導和推動之下引發的。關鍵的是，中東和平進程與中國中東國家合作的升級進程是齊頭並進的。這也是相互促進的。

還有一點就是，中東地緣政治的去美國化，又成為了全球性去美元化浪潮的推動力。石油美元脱鈎，中東富國與美債疏遠，這是去美元化的最大動力。當然這就有利於人民幣的國際化了。而中東經濟發展也好，經濟轉型也罷，正是中國發揮重要作用的大好時機，這肯定是一個雙贏的局面。美國如果丟了中東自然非常不甘心，但問題是美國目前無暇顧及。除了中東地緣政治在快速演變之外，近來非洲國家聯盟，甚至美國傳統後院拉美也開始了積極的行動。

再就是，即將在南非召開的金磚國家領導人峰會。南非方面稱準備工作已經完全就緒。已邀請67位非洲國家及「全球南方」國家領導人出席「金磚-非洲」會議和「金磚+」對話會。此外，聯合國秘書長、非盟委員會主席等20位國際及地區組織領導人也將受邀參會。這可不是一次簡單的金磚國家領導人會晤。

王毅（前排左二）在南非約翰內斯堡與出席「金磚國家安全事務高級代表之友」會議的代表合影。（中國外交部）

非洲國家領導人全員參會，這表明了非洲作為一支獨立的國際力量將在國際事務中發揮重要作用。關鍵是意味着中非合作的加強。這有力於建立多極世界格局。

而另外出席的國家領導人，則是很可能是已經提出和準備提出申請加入金磚的國家。

這將是一個沒有西方存在的真正全球南方的組織。全球南方，指的是南南合作。雖然這並非是一個明確的組織，或者說只是一個虛擬的概念。南南合作，是獨立於非西方國家的合作。目前還不成氣候，或者說還只處於起步階段。未來，南南合作加強，很可能是有別於西方國家體系的新合作機制。這當然也有利於建立多極世界格局，倒逼世界變革。

除此之外，中國與中亞五國達成了歷史性合作協議。中國與拉共體國家的合作也在有力的推進。如今，「全球南方」聲浪明顯加大，越來越多國家有強烈的推動「南南合作」的意願，這表明了對美國西方的嚴重失望。這對美國的全球戰略同樣是一個嚴重的打擊。

正所謂「西方不亮東方亮」。既然美國要與中國脱鈎，既然歐洲國家還猶豫於與中國的合作，那麼中國與非西方國家的合作加強，推動建立南南合作新體系，從另一個維度倒逼世界變革。

這些儘管要出成果都還需時間，可一旦出了成果，世界就一定是天翻地覆了。那就真正意味着西方世界秩序時代徹底結束，也就是東方世界的回歸。

隨着地緣政治和世界變革的進程加速，美國的霸權在快速流失。獨立於美國和西方體系的新的合作機制正在建立。中歐的合作雖然動作遲緩，畢竟是不斷向前，至少沒有倒退的可能。這會讓白宮非常不自在。美國非要把中國定義為重建世界秩序的「競爭」對手，中國也就只能是當仁不讓的從美國手裏「奪權」。