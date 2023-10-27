以巴火藥桶（七）：以色列的四種猶太人、以色列的未來

編者前言：本文是「兔主席」有關以巴衝突的系列文章第七篇，隨後會陸續發布。



13. 當代以色列的猶太人構成、政治取向及未來發展趨勢是什麼？（編按：前12個問題已在本系列文章第一篇、第二篇、第三篇、第四篇、第五篇、第六篇處理。）

這是一篇比較重要的文章。在前面鋪墊了好幾篇。

先上結論：說猶太人文明強，是需要建立在西方文明基礎上的，脱離了西方文明，按照目前的人口發展趨勢，以色列將在幾十年內完全由各種正統/宗教/保守/傳統主義者主導，蜕變為一個中東國家。未來，以色列終結西方民主體制，發展為神權國家。由此，再加上戰亂和安全問題，可能出現持久的人才流失，國力衰退，國際支持減弱，面臨實質的存在威脅。

1）中國人「想象」的「猶太人」

中國人對猶太人有一些定見，認為猶太人都是大學者、知識分子、金融家、企業家、藝術家：從馬克思、Émile Durkheim、弗洛伊德、胡賽、維特根斯坦、波普到喬姆斯基；從愛因斯坦、John von Neumann、Edward Witten到科幻作家阿西莫夫；從馬勒、Philip Glass，到魯賓斯坦、海菲茨、米爾斯坦；從羅斯查爾德家族、華平、高盛，到索羅斯、蘇世民、朱克伯格到Sam Altman。

絕大多數中國人熟知的猶太人，大多是定居歐美最發達國家（先德國、後美國）的「歐洲猶太人」（準確地說，為阿什肯納吉猶太人AshkenaziJews）。他們之所以取得成就，有幾方面的原因，其一是所在國的物質文明和精神文明已經比較發達；二是所在國有一個較長的時間對猶太人較為開放，給他們獲得平權、發展、融入主流社會的機會（特別是那些本地化、基督教化、世俗化的猶太人）；三是由於沒有土地，猶太人世代耕耘（或內卷）於知識領域，成為專門靠知識吃飯的一群人——貿易家、金融家、學者、教師、醫生、律師、藝術家及專事宗教的人士——他們在相關領域已經形成了「比較優勢」，代代相傳，發揚光大。

圖為2016年7月8日，OpenAI聯合主席Sam Altman出席在愛達荷州太陽谷（Sun Valley）舉行的艾倫公司太陽谷會議（Allen & Company Sun Valley Conference）。(Getty Images)

這些就是進入中國人視野的「猶太人」。中國並習慣將這些人等同於全世界的猶太人——包括以色列猶太人。

如果說猶太人的成功在西方社會引起了懷疑、猜忌，甚至激發了反猶主義的話，中國人則不同：中國/人華人社會崇尚教育、知識、成功，並且習慣用等級體系（hierarchy）去理解人類社會。猶太人既然這麼成功，自然就被歸為高等級民族。中國人對猶太人特別感興趣，形成了「崇猶熱」，並把研究、學習猶太人的歷史、「精神」、「智慧」變成了一個產業。

許多人也把這種觀念、情緒投射到以色列身上，對以色列形成了先天的好感。前些年，許多企業家和企業團體到以色列去考察，學習以色列企業。如果說企業是以色列的，幾乎自帶光環。我估計不少人天然相信：由於猶太人聰慧，這裏一定有着全世界最好的企業。

2）以色列印象

下面回過來看看以色列。

到以色列旅行的人，大概只對兩種猶太人有強烈印象：

第一類是無處不在的以色列士兵。

不斷增加了解後，我才學會更準確地標籤這個國家：一是「警察國家」，二是「軍國主義」。

第二類是超正統猶太人（主要在耶路撒冷），東歐古風着裝，每家拖着五六個、七八小孩。當時我就想，這群人這麼能生，未來一定會主導以色列。

以巴衝突：2023年10月19日，以色列士兵在以南靠近以色列與加沙地帶邊界的田野聆聽以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）的講話。（Reuters）

這個國家好像是超正統猶太人加軍人警察的組合。

3）四類以色列猶太人

下面說說以色列人的構成。

以色列大約1,000萬人口，非猶太人（阿拉伯人、德魯茲人及其他）大於200萬。這部分人第一不是猶太人，第二在比例上是小頭，第三猶太人琢磨的是怎麼剝奪這些人的政治權利，甚至對他們進行驅逐（種族清洗），所以我們就把他們直接剔除，研究800萬猶太人。

800萬猶太人如何劃分呢？按照膚色？種族/族裔？巴勒斯坦原住民還是外來移民？移民之前住在哪個國家？阿什肯納吉/賽法迪/米茲拉希/埃塞俄比亞？如何劃分比較好呢？

以色列是一個高度宗教化的國家。因為人們與宗教的聯繫不同，對宗教的投入/狂熱程度不同，受宗教的影響不同，也使得不同猶太人的政治、社會及文化價值不同。

最有效的歸類方法，就是判定人們與猶太教的距離，判定人們的宗教身份，通過宗教身份，就可以推出他們的政治社會文化價值立場與取態。

800萬以色列猶太人大致可分為四種：

第一類：Haredi/哈雷迪（Ultra-Orthodox超正統猶太人），佔以色列猶太人約10%。

這就是我們看到的那些戴黑帽子、穿黑衣服、留大鬍子，每家七八個小孩的猶太人。

哈雷迪派的慣常穿着。（Wikimedia Commons）

希伯來語「Haredi」一詞的字面意思，是顫抖着敬畏上帝。Haredi對猶太宗教法（Halakha）極度虔誠，希望把猶太宗教法作為通行的法律。他們日常好像只有一件事，就是學習猶太教。如果有任職，估計也和宗教有關。他們不接受現代教育（例如不學數學、科學），原則上不用手機等現代科技工具（但2020年疫情之後，據說也開始增加上網了），不服兵役，不貢獻稅收（因為一半處在貧困線，根本沒有收入，自然也無法貢獻稅收。他們只能靠國家供養，完全可以說他們是現代社會的「寄生蟲」。）

他們與錫安主義/復國主義者是不同的：他們不認為需要建以色列國，不認為猶太人一定要為以色列國所保護。他們認為唯一要做的就是每天唸經，坐等上帝/彌賽亞。任何主動行為，都可能未必是上帝的意志與安排。

但他們又坐享其成，享受以色列國帶來的好處，並且他們也希望以色列國家機器能夠發揮作用，例如推行猶太宗教法（Halakha），驅逐阿拉伯人，同時，他們樂見（或不反對）其他猶太人供養和保護他們。確切地說，他們是以色列的「搭便車」者。

他們對什麼西方民主體制、價值毫無興趣，只希望建立一個以猶太宗教法運行的社會。

第二類：Dati（現代正統/Modern Orthodox猶太人），佔以色列猶太人約12%。

Dati的字面意思就是宗教的，有時被稱為「現代正統」（modern Orthodox）猶太人。宗教錫安主義/復國主義歸屬於Dati。Dati猶太人也非常虔誠——例如嚴格遵守猶太人的飲食要求（kosher），守安息日。但相比Haredi猶太人，Dati猶太人更加融入到以色列社會：如果說Haredi是不作為的狂熱者，則Dati是積極作為的狂熱者：他們會積極參軍，積極到西岸/戈蘭拓墾、定居，佔領「應許之地」。

第三類，Masorti（傳統派猶太人，佔以色列猶太人的33%）。

Masorti就是「傳統「的意思，這是一個介乎於超正統/現代正統派（Haredi & Dati）與世俗派之間的「中間派」。但這是一個大筐，裏面會裝很多人——而不同的「Masorti猶太人」對宗教的遵守程度是有差異的，有的更加保守，有的更加開放。但由於他們自我界定為Masorti，就說明猶太教信仰與實踐對他們來說是很重要的。我們到以色列，特別是到了特拉維夫之類的城市，能看到很多戴淺色小帽子（基帕）的人，這些多屬於Masorti猶太人。

世界上猶太人最多的國家其實不是以色列，是美國（但統計往往無法真實呈現，因為不少人未必自定義為猶太人）。在美國，看到有猶太人日常（而非節日活動）帶基帕的，一定會覺得他們非常的傳統，與宗教的距離非常近。這是因為美國猶太人大多是世俗的、去宗教化的，而以色列的猶太人，剔除那些最正統的部分，其餘大多數很傳統，其宗教性遠遠高於一般的美國猶太人。

以巴衝突：華盛頓國會山莊10月18日有大批示威者聚集，要求以巴雙方停火。（Reuters）

第四類，Hiloni（「世俗」猶太人，佔以色列猶太人的45%）。

所謂Hiloni，就是「世俗」的意思。但在以色列的環境裏，儘管自定義為「世俗」，很多人還是遵守猶太人/猶太教傳統風俗的，例如遵守飲食規則（kosher），或者在贖罪日禁食。但他們在精神上沒有很強的宗教性，更多地把宗教當成傳統習慣（就如回民不食豬肉、保留某些禁忌或習慣一樣）。他們反對猶太教過多約束、限制、干預社會、文化，支持多樣性、多元化、民主等西方價值。

我們看到，有宗教性的以色列猶太人佔全體的55%，屬於多數；自定義為世俗的則佔45%。

其中，有很強宗教性的人約佔以色列猶太人的五分之一到四分之一。

而要考慮，與其他現代社會相比，生活在以色列的環境裏，宗教與大多數人距離都更近，也就是說，同樣的一個標籤——「傳統」，或「世俗」，在以色列和在其他地方是不同的：以色列的「傳統」一定比其他地方更傳統；以色列的「世俗」一定不如其他地方世俗。

（補充一條小知識：如何判定以色列猶太人屬於哪一類？答：可以看他們戴的小帽子（基帕）。兩個維度，顏色和大小。顏色越黑，越有可能是正統猶太人；大小上看，越大，越有可能偏傳統。如果黑，且大，則很可能是超正統猶太人；如果是淺色及其他各種顏色的，則可能是Masorti。如果根本就不戴帽，則可能是Hiloni）。

2023年10月22日，大批以色列坦克部署在接近加沙邊境範圍。（Reuters）

4）四類以色列猶太人對應的政治光譜座標

再結合西方的政治光譜。

從Hiloni，到Masorti，到Dati，到Haredi，就是從左到右。

Hiloni就是以色列的左派，在特拉維夫遊行，反對內塔尼亞胡政府推動司法改革、希望死保最高法院權威的就是他們。他們在嗚呼：內塔尼亞胡正在毀掉以色列的民主體制。

Haredi/Dati就是極右派：希望推行猶太宗教法，認為猶太宗教法的地位必須大於民主原則，並且民主原則和猶太宗教法存在不可調和性；認為以色列就是猶太人的，沒阿拉伯人什麼事，而且應該對阿拉伯人進行種族驅逐/清洗；認為約旦河西岸等巴勒斯坦領土都應該歸屬以色列；反對任何的「兩國方案」。

9月30日以色列特拉維夫的反內塔尼亞胡政府示威。（路透社）

此處還要強調：以色列的政治光譜總體偏右。所謂左、右，都是相對以色列而言的。

換言之，以色列的「左派」，到了其他國家可能就算是偏右了的；例如以色列的最高法院，在其他國家算是中右，甚至可能是比較右的，因為它支持了許多歧視少數族裔的法案。但到了以色列，它就變成「左派」了。

這麼一個國家，和西方想象的「自由民主國家」相去極遠。

以色列是一個「反現代」、「前現代」的國家。動態的看，它將由「自由民主」（liberal democracy），演變為「非自由民主」（illiberal democracy）和權威主義國家，最終變為神權，也就是和伊朗類似的國家。

5）以色列的（極）右翼人民造就了內塔尼亞胡的（極）右翼政府

前面講了，內塔尼亞胡的利庫德（Likud）是以色列政壇鐵打的盤。一直也沒有什麼政客能夠真正取代內塔尼亞胡，好像離開內塔尼亞胡就沒別人了。

讀者看完上面的介紹，就可以理解了。以色列是一個極度傳統、保守的國家，Haredi/Dati + Masorti可以佔到半數以上。右翼、極右翼政治在這裏是佔據主導的。而右翼、極右翼就是內塔尼亞胡的基本盤。

2023年9月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷出席每週內閣會議。（Reuters）

——只有右翼政黨才能在以色列掌握政權，且保證一定的穩定性；

——只有不斷動態向右遷移的政黨，才能不斷地、可持續地在以色列掌握穩定政權。

這，就是以色列「鐵打的盤」——內塔尼亞胡和利庫德。

長期來看，內塔尼亞胡的支持率大約40%。對於一個在位十多年的人來說，40%支持率其實就不錯了。我們看很多的社會，有40%，並且這40%比較團結，就能夠構建一個非常堅實的基本盤。在40%以外，籠絡一點中間派，就能構建一個相對穩定的政權。

我們說，哈馬斯有巴勒斯坦人民的支持。

內塔尼亞胡（極）右翼政府自然也有以色列人民的支持。

1930年代的希特勒/納粹，也有德國人民的支持。

政府和人民一定是脱不開的，並且雙方有相互加強的關係（「相互作用」、「相輔相成」）。

以巴衝突：圖為2018年12月16日，巴勒斯坦極端組織哈馬斯武裝分子在加沙城參加紀念哈馬斯成立 31周年的集會。（Reuters）

6）以色列的（極）右翼政府和美國政治的關係

讀完上面的介紹分析，也就很清楚了：以色列內塔尼亞胡政府是（極）右翼的，那麼他在其他國家的盟友，也是（極）右翼政黨

以色列最大的、最重要，甚至真正唯一的朋友，是美國。

伴隨美國年輕一代不斷左翼化、進步化，開始批判以色列、同情巴勒斯坦，美國內部也在分裂。以色列慢慢地，就不能把美國的同盟關係視為當然，而要依賴美國的右翼，即共和黨——特別是極右翼的特朗普/MAGA。

——以色列：超正統 + 錫安復國主義/現代正統 + 傳統派；

——美國：福音派基督教 + 白人至上主義者 + 保守派（反移民、支持槍械權、敵對大政府）

但這裏有個「bug」：特朗普的MAGA是孤立主義（不想管其他國家的事）；反精英，極其反感華盛頓的遊說團體（例如猶太人遊說團體），另外帶有白人中心主義/種族主義/反猶主義。

他們為什麼要同意美國每年對以色列的38億美元援助呢？支持一群東歐風的超正統猶太人？

長期恐怕是不可維繫的。

2020年9月15日，內塔尼亞胡到白宮與特朗普見面，準備出席簽署與阿聯酋的關係正常化協議。（GettyImages）

7）以色列猶太人的人口趨勢——Haredi/Dati將主導未來

表面上看，Haredi/Dati還是少數。

但他們能生，每對夫妻生五六口、七八口。不用多少年，就可以改變以色列的人口結構。

到2023年初，以色列的Haredi猶太人人口已有約130萬，佔全國人口（含非猶太人）的13.5%。以色列的統計局顯示，Haredi猶太人年度人口增長率為4%，是以色列所有人口群體裏最高的。到2020年代末，Haredi即將佔以色列全部人口的16%。

超正統猶太人平均每個女性生育超過7個小孩。世俗猶太人則為2個多一點。這是超過三倍的生育率。看看預測：到2060年代，超正統猶太人人口將達六百萬，佔以色列人口的30%。

網上能找到許多這樣的預測。但這些預測都只是簡單的基於生育率推導出來的。它沒有考慮：世俗猶太人的生育率還可能下降；世俗猶太人可能移民他國（例如美國）。

此外，如果我們要評估政治影響的話，還要看到，除了超正統（Haredi）猶太人外，還有Dati猶太人和Masorti（傳統）猶太人——他們都是極右翼、右翼。要把他們看做一股政治力量。伴隨他們人口占比的提升，政治力量的加強，以色列也將完全右翼化，「左翼」輸掉「人口戰爭」後，空間越來越少。

在耶路撒冷，到處都會碰到正統猶太教士，他們蓄長鬍子，頭上戴着厚厚的禮帽。（呂凝敏攝）

按照這個趨勢發展下去，Haredi/Dati/Masorti猶太人將在以色列的選舉體制裏佔據絕對主導地位。他們的政治選擇，很可能終結西方的「自由民主體制」，演變路徑是從「liberal democracy」，變為「illiberal democracy」/「authoritarianism」，最終變為神權——因為以色列應該沒有君主制的選項）。文化和意識形態上，以色列可能變得比沙特和伊朗更加傳統、更加保守。

8）最後一個走的「請關燈」

我與以色列朋友談，在看到內塔尼亞胡的極右翼聯合政府及政治聯盟，提供以色列人國、加大對西岸的定居、限制最高法院的權力等，並且有保守/傳統/右翼選民支持，他們已經嗅到了以色列民主/選舉體制被終結的風險。

「寄生蟲」式的Haredi猶太人在未來幾十年將變為以色列最大的人口群體。每天讀經、不從事生產、不參軍的他們，能夠保護以色列麼？

如果他們不能保護以色列，指望誰來保護？大概只能是Dati，還有Masorti。

但Hiloni（世俗猶太人），以及Masorti裏面相對世俗的人，可能用腳投票，離開這個變得「陌生」、反現代、前現代的中東國家。他們有很多選擇，可以去猶太人最多的國家——美國。

這就是用腳投票。離開以色列，到美國去。

美國將收割一批猶太人精英，有知識，有專業、能創業、現代、適應西方的人。

而留在以色列的，將是「另一個」傳統的中東國家。並且因為缺乏資源和人才，變得特別貧弱。它的生存與發展都需要依賴世界第一猶太人大國——美國的支持。如果沒有美國，以色列真的可能面臨生存威脅。

10月21日，華盛頓有美國猶太組織示威呼籲加沙停火。（Reuters）

對於Hiloni、世俗、現代猶太人而言，可以慢慢脱離以色列。

「最後一個走的請關燈」。

9） 以色列回歸「Ostjuden」

時間退回到1930年代。最精英的猶太人，是德國猶太人。

德國猶太人充分的本地化、世俗化（甚至改信奉基督教）。納粹上台前夜，他們自認為完全和德國人一樣，德語是自己的母語，德國是自己的家鄉。德意志是自己的身份認同。他們充分享受着平權的好處。雖然生活中不可避免會遇到一點點的歧視和不快，但很多時候都可以通過階層因素去化解、消解——畢竟他們是精英、中產、上層，有錢能使鬼推磨。

但卻有一個尷尬的存在：居住在Pale of Settlement（柵欄區/隔離屯墾帶）的東歐猶太人——這是由葉卡捷琳娜二世建立，允許猶太人定居發展的廣大土地。

這裏當然也有中產階級和知識分子，但無法和德國/奧匈猶太人相比。這裏的猶太人，大多是平民，文化水平不高，生活十分艱苦。

其中，還有大量的超正統猶太人——Haredi的家鄉。

迄今，他們還保留着幾百年前的東歐服飾。

德國猶太人看東歐猶太人（Ostjuden）的情緒是複雜的。

2023年10月22日， 在德國柏林勃蘭登堡門（Brandenburg Gate），約2萬人集會聲援以色列、反對針對猶太人。（Reuters）

東歐猶太人落後、原始，前現代、反現代、愚昧、反智。他們的存在，提醒着德國猶太人自己非歐洲的出身、先祖，帶給他們尷尬和不適。

就跟你這一代進了城，回看自己的老鄉的感覺。

其實可以理解為「城鄉差距」。德國猶太人等於城裏人； 東歐猶太人等於鄉下人。

雖然德國猶太人已經融入德國當地，更加貼近現代，成為西方的一部分，物質文明遠更發達，但東歐猶太人更加傳統、淳樸、本原，與猶太人的根和歷史又更近。這是德國猶太人難以企及的。

因此，他們的存在有文化意義、精神意義，提醒德國猶太人「不忘初心」，帶給德國猶太人精神安慰、使命、寄託。

但歸根結底，東歐猶太人還是太土了，現代的、世俗的德國猶太人很難擺脱對東歐猶太人的鄙夷和距離感。

——將來的以色列，就是19到20世紀初的東歐猶太人。

——將來的美國猶太人，就是19到20世紀初的德國猶太人。

再過二、三十年，當Haredi/Dati統治以色列的時候，美國猶太人看待以色列，也許就跟上個世紀初德國猶太人看待東歐猶太人一樣。歷史的倒流、重演。

這就是對於以色列國的未來想象。

面對這樣的國度，巴勒斯坦人看不到前途。

但假設以色列這樣發展下去，其國力、軍力、綜合能力可能發生根本性的變化。

屆時，阿拉伯人可能反擊。

我們活在當下，只會看到眼前，只願看到眼前。

搜索一下Siege of Jerusalem（耶路撒冷包圍戰），可以看到千百年來無數的結果。

這片土地就是被各色帝國、人種爭來爭去的。猶太人、巴比倫人、羅馬人、波斯人、各種穆斯林、基督教徒（聖戰）……

第一次十字軍東征，歐洲人拿下了耶路撒冷，統治了兩百年。直到再次被穆斯林奪回。這裏的時間維度兩百年。

回到歷史，再看當下，就是覺得一切都不算什麼了。

人類漫漫歷史長河裏的一個瞬間而已。

（未完待續）

本文原載於「兔主席」微博。文章內容僅代表作者意見。

