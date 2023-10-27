以巴火藥桶（七）：以色列的四種猶太人、以色列的未來
編者前言：本文是「兔主席」有關以巴衝突的系列文章第七篇，隨後會陸續發布。
13. 當代以色列的猶太人構成、政治取向及未來發展趨勢是什麼？（編按：前12個問題已在本系列文章第一篇、第二篇、第三篇、第四篇、第五篇、第六篇處理。）
這是一篇比較重要的文章。在前面鋪墊了好幾篇。
先上結論：說猶太人文明強，是需要建立在西方文明基礎上的，脱離了西方文明，按照目前的人口發展趨勢，以色列將在幾十年內完全由各種正統/宗教/保守/傳統主義者主導，蜕變為一個中東國家。未來，以色列終結西方民主體制，發展為神權國家。由此，再加上戰亂和安全問題，可能出現持久的人才流失，國力衰退，國際支持減弱，面臨實質的存在威脅。
1）中國人「想象」的「猶太人」
中國人對猶太人有一些定見，認為猶太人都是大學者、知識分子、金融家、企業家、藝術家：從馬克思、Émile Durkheim、弗洛伊德、胡賽、維特根斯坦、波普到喬姆斯基；從愛因斯坦、John von Neumann、Edward Witten到科幻作家阿西莫夫；從馬勒、Philip Glass，到魯賓斯坦、海菲茨、米爾斯坦；從羅斯查爾德家族、華平、高盛，到索羅斯、蘇世民、朱克伯格到Sam Altman。
絕大多數中國人熟知的猶太人，大多是定居歐美最發達國家（先德國、後美國）的「歐洲猶太人」（準確地說，為阿什肯納吉猶太人AshkenaziJews）。他們之所以取得成就，有幾方面的原因，其一是所在國的物質文明和精神文明已經比較發達；二是所在國有一個較長的時間對猶太人較為開放，給他們獲得平權、發展、融入主流社會的機會（特別是那些本地化、基督教化、世俗化的猶太人）；三是由於沒有土地，猶太人世代耕耘（或內卷）於知識領域，成為專門靠知識吃飯的一群人——貿易家、金融家、學者、教師、醫生、律師、藝術家及專事宗教的人士——他們在相關領域已經形成了「比較優勢」，代代相傳，發揚光大。
這些就是進入中國人視野的「猶太人」。中國並習慣將這些人等同於全世界的猶太人——包括以色列猶太人。
如果說猶太人的成功在西方社會引起了懷疑、猜忌，甚至激發了反猶主義的話，中國人則不同：中國/人華人社會崇尚教育、知識、成功，並且習慣用等級體系（hierarchy）去理解人類社會。猶太人既然這麼成功，自然就被歸為高等級民族。中國人對猶太人特別感興趣，形成了「崇猶熱」，並把研究、學習猶太人的歷史、「精神」、「智慧」變成了一個產業。
許多人也把這種觀念、情緒投射到以色列身上，對以色列形成了先天的好感。前些年，許多企業家和企業團體到以色列去考察，學習以色列企業。如果說企業是以色列的，幾乎自帶光環。我估計不少人天然相信：由於猶太人聰慧，這裏一定有着全世界最好的企業。
2）以色列印象
下面回過來看看以色列。
到以色列旅行的人，大概只對兩種猶太人有強烈印象：
第一類是無處不在的以色列士兵。
不斷增加了解後，我才學會更準確地標籤這個國家：一是「警察國家」，二是「軍國主義」。
第二類是超正統猶太人（主要在耶路撒冷），東歐古風着裝，每家拖着五六個、七八小孩。當時我就想，這群人這麼能生，未來一定會主導以色列。
這個國家好像是超正統猶太人加軍人警察的組合。
3）四類以色列猶太人
下面說說以色列人的構成。
以色列大約1,000萬人口，非猶太人（阿拉伯人、德魯茲人及其他）大於200萬。這部分人第一不是猶太人，第二在比例上是小頭，第三猶太人琢磨的是怎麼剝奪這些人的政治權利，甚至對他們進行驅逐（種族清洗），所以我們就把他們直接剔除，研究800萬猶太人。
800萬猶太人如何劃分呢？按照膚色？種族/族裔？巴勒斯坦原住民還是外來移民？移民之前住在哪個國家？阿什肯納吉/賽法迪/米茲拉希/埃塞俄比亞？如何劃分比較好呢？
以色列是一個高度宗教化的國家。因為人們與宗教的聯繫不同，對宗教的投入/狂熱程度不同，受宗教的影響不同，也使得不同猶太人的政治、社會及文化價值不同。
最有效的歸類方法，就是判定人們與猶太教的距離，判定人們的宗教身份，通過宗教身份，就可以推出他們的政治社會文化價值立場與取態。
800萬以色列猶太人大致可分為四種：
第一類：Haredi/哈雷迪（Ultra-Orthodox超正統猶太人），佔以色列猶太人約10%。
這就是我們看到的那些戴黑帽子、穿黑衣服、留大鬍子，每家七八個小孩的猶太人。
希伯來語「Haredi」一詞的字面意思，是顫抖着敬畏上帝。Haredi對猶太宗教法（Halakha）極度虔誠，希望把猶太宗教法作為通行的法律。他們日常好像只有一件事，就是學習猶太教。如果有任職，估計也和宗教有關。他們不接受現代教育（例如不學數學、科學），原則上不用手機等現代科技工具（但2020年疫情之後，據說也開始增加上網了），不服兵役，不貢獻稅收（因為一半處在貧困線，根本沒有收入，自然也無法貢獻稅收。他們只能靠國家供養，完全可以說他們是現代社會的「寄生蟲」。）
他們與錫安主義/復國主義者是不同的：他們不認為需要建以色列國，不認為猶太人一定要為以色列國所保護。他們認為唯一要做的就是每天唸經，坐等上帝/彌賽亞。任何主動行為，都可能未必是上帝的意志與安排。
但他們又坐享其成，享受以色列國帶來的好處，並且他們也希望以色列國家機器能夠發揮作用，例如推行猶太宗教法（Halakha），驅逐阿拉伯人，同時，他們樂見（或不反對）其他猶太人供養和保護他們。確切地說，他們是以色列的「搭便車」者。
他們對什麼西方民主體制、價值毫無興趣，只希望建立一個以猶太宗教法運行的社會。
第二類：Dati（現代正統/Modern Orthodox猶太人），佔以色列猶太人約12%。
Dati的字面意思就是宗教的，有時被稱為「現代正統」（modern Orthodox）猶太人。宗教錫安主義/復國主義歸屬於Dati。Dati猶太人也非常虔誠——例如嚴格遵守猶太人的飲食要求（kosher），守安息日。但相比Haredi猶太人，Dati猶太人更加融入到以色列社會：如果說Haredi是不作為的狂熱者，則Dati是積極作為的狂熱者：他們會積極參軍，積極到西岸/戈蘭拓墾、定居，佔領「應許之地」。
第三類，Masorti（傳統派猶太人，佔以色列猶太人的33%）。
Masorti就是「傳統「的意思，這是一個介乎於超正統/現代正統派（Haredi & Dati）與世俗派之間的「中間派」。但這是一個大筐，裏面會裝很多人——而不同的「Masorti猶太人」對宗教的遵守程度是有差異的，有的更加保守，有的更加開放。但由於他們自我界定為Masorti，就說明猶太教信仰與實踐對他們來說是很重要的。我們到以色列，特別是到了特拉維夫之類的城市，能看到很多戴淺色小帽子（基帕）的人，這些多屬於Masorti猶太人。
世界上猶太人最多的國家其實不是以色列，是美國（但統計往往無法真實呈現，因為不少人未必自定義為猶太人）。在美國，看到有猶太人日常（而非節日活動）帶基帕的，一定會覺得他們非常的傳統，與宗教的距離非常近。這是因為美國猶太人大多是世俗的、去宗教化的，而以色列的猶太人，剔除那些最正統的部分，其餘大多數很傳統，其宗教性遠遠高於一般的美國猶太人。
第四類，Hiloni（「世俗」猶太人，佔以色列猶太人的45%）。
所謂Hiloni，就是「世俗」的意思。但在以色列的環境裏，儘管自定義為「世俗」，很多人還是遵守猶太人/猶太教傳統風俗的，例如遵守飲食規則（kosher），或者在贖罪日禁食。但他們在精神上沒有很強的宗教性，更多地把宗教當成傳統習慣（就如回民不食豬肉、保留某些禁忌或習慣一樣）。他們反對猶太教過多約束、限制、干預社會、文化，支持多樣性、多元化、民主等西方價值。
我們看到，有宗教性的以色列猶太人佔全體的55%，屬於多數；自定義為世俗的則佔45%。
其中，有很強宗教性的人約佔以色列猶太人的五分之一到四分之一。
而要考慮，與其他現代社會相比，生活在以色列的環境裏，宗教與大多數人距離都更近，也就是說，同樣的一個標籤——「傳統」，或「世俗」，在以色列和在其他地方是不同的：以色列的「傳統」一定比其他地方更傳統；以色列的「世俗」一定不如其他地方世俗。
（補充一條小知識：如何判定以色列猶太人屬於哪一類？答：可以看他們戴的小帽子（基帕）。兩個維度，顏色和大小。顏色越黑，越有可能是正統猶太人；大小上看，越大，越有可能偏傳統。如果黑，且大，則很可能是超正統猶太人；如果是淺色及其他各種顏色的，則可能是Masorti。如果根本就不戴帽，則可能是Hiloni）。
4）四類以色列猶太人對應的政治光譜座標
再結合西方的政治光譜。
從Hiloni，到Masorti，到Dati，到Haredi，就是從左到右。
Hiloni就是以色列的左派，在特拉維夫遊行，反對內塔尼亞胡政府推動司法改革、希望死保最高法院權威的就是他們。他們在嗚呼：內塔尼亞胡正在毀掉以色列的民主體制。
Haredi/Dati就是極右派：希望推行猶太宗教法，認為猶太宗教法的地位必須大於民主原則，並且民主原則和猶太宗教法存在不可調和性；認為以色列就是猶太人的，沒阿拉伯人什麼事，而且應該對阿拉伯人進行種族驅逐/清洗；認為約旦河西岸等巴勒斯坦領土都應該歸屬以色列；反對任何的「兩國方案」。
此處還要強調：以色列的政治光譜總體偏右。所謂左、右，都是相對以色列而言的。
換言之，以色列的「左派」，到了其他國家可能就算是偏右了的；例如以色列的最高法院，在其他國家算是中右，甚至可能是比較右的，因為它支持了許多歧視少數族裔的法案。但到了以色列，它就變成「左派」了。
這麼一個國家，和西方想象的「自由民主國家」相去極遠。
以色列是一個「反現代」、「前現代」的國家。動態的看，它將由「自由民主」（liberal democracy），演變為「非自由民主」（illiberal democracy）和權威主義國家，最終變為神權，也就是和伊朗類似的國家。
5）以色列的（極）右翼人民造就了內塔尼亞胡的（極）右翼政府
前面講了，內塔尼亞胡的利庫德（Likud）是以色列政壇鐵打的盤。一直也沒有什麼政客能夠真正取代內塔尼亞胡，好像離開內塔尼亞胡就沒別人了。
讀者看完上面的介紹，就可以理解了。以色列是一個極度傳統、保守的國家，Haredi/Dati + Masorti可以佔到半數以上。右翼、極右翼政治在這裏是佔據主導的。而右翼、極右翼就是內塔尼亞胡的基本盤。
——只有右翼政黨才能在以色列掌握政權，且保證一定的穩定性；
——只有不斷動態向右遷移的政黨，才能不斷地、可持續地在以色列掌握穩定政權。
這，就是以色列「鐵打的盤」——內塔尼亞胡和利庫德。
長期來看，內塔尼亞胡的支持率大約40%。對於一個在位十多年的人來說，40%支持率其實就不錯了。我們看很多的社會，有40%，並且這40%比較團結，就能夠構建一個非常堅實的基本盤。在40%以外，籠絡一點中間派，就能構建一個相對穩定的政權。
我們說，哈馬斯有巴勒斯坦人民的支持。
內塔尼亞胡（極）右翼政府自然也有以色列人民的支持。
1930年代的希特勒/納粹，也有德國人民的支持。
政府和人民一定是脱不開的，並且雙方有相互加強的關係（「相互作用」、「相輔相成」）。
6）以色列的（極）右翼政府和美國政治的關係
讀完上面的介紹分析，也就很清楚了：以色列內塔尼亞胡政府是（極）右翼的，那麼他在其他國家的盟友，也是（極）右翼政黨
以色列最大的、最重要，甚至真正唯一的朋友，是美國。
伴隨美國年輕一代不斷左翼化、進步化，開始批判以色列、同情巴勒斯坦，美國內部也在分裂。以色列慢慢地，就不能把美國的同盟關係視為當然，而要依賴美國的右翼，即共和黨——特別是極右翼的特朗普/MAGA。
——以色列：超正統 + 錫安復國主義/現代正統 + 傳統派；
——美國：福音派基督教 + 白人至上主義者 + 保守派（反移民、支持槍械權、敵對大政府）
但這裏有個「bug」：特朗普的MAGA是孤立主義（不想管其他國家的事）；反精英，極其反感華盛頓的遊說團體（例如猶太人遊說團體），另外帶有白人中心主義/種族主義/反猶主義。
他們為什麼要同意美國每年對以色列的38億美元援助呢？支持一群東歐風的超正統猶太人？
長期恐怕是不可維繫的。
7）以色列猶太人的人口趨勢——Haredi/Dati將主導未來
表面上看，Haredi/Dati還是少數。
但他們能生，每對夫妻生五六口、七八口。不用多少年，就可以改變以色列的人口結構。
到2023年初，以色列的Haredi猶太人人口已有約130萬，佔全國人口（含非猶太人）的13.5%。以色列的統計局顯示，Haredi猶太人年度人口增長率為4%，是以色列所有人口群體裏最高的。到2020年代末，Haredi即將佔以色列全部人口的16%。
超正統猶太人平均每個女性生育超過7個小孩。世俗猶太人則為2個多一點。這是超過三倍的生育率。看看預測：到2060年代，超正統猶太人人口將達六百萬，佔以色列人口的30%。
網上能找到許多這樣的預測。但這些預測都只是簡單的基於生育率推導出來的。它沒有考慮：世俗猶太人的生育率還可能下降；世俗猶太人可能移民他國（例如美國）。
此外，如果我們要評估政治影響的話，還要看到，除了超正統（Haredi）猶太人外，還有Dati猶太人和Masorti（傳統）猶太人——他們都是極右翼、右翼。要把他們看做一股政治力量。伴隨他們人口占比的提升，政治力量的加強，以色列也將完全右翼化，「左翼」輸掉「人口戰爭」後，空間越來越少。
按照這個趨勢發展下去，Haredi/Dati/Masorti猶太人將在以色列的選舉體制裏佔據絕對主導地位。他們的政治選擇，很可能終結西方的「自由民主體制」，演變路徑是從「liberal democracy」，變為「illiberal democracy」/「authoritarianism」，最終變為神權——因為以色列應該沒有君主制的選項）。文化和意識形態上，以色列可能變得比沙特和伊朗更加傳統、更加保守。
8）最後一個走的「請關燈」
我與以色列朋友談，在看到內塔尼亞胡的極右翼聯合政府及政治聯盟，提供以色列人國、加大對西岸的定居、限制最高法院的權力等，並且有保守/傳統/右翼選民支持，他們已經嗅到了以色列民主/選舉體制被終結的風險。
「寄生蟲」式的Haredi猶太人在未來幾十年將變為以色列最大的人口群體。每天讀經、不從事生產、不參軍的他們，能夠保護以色列麼？
如果他們不能保護以色列，指望誰來保護？大概只能是Dati，還有Masorti。
但Hiloni（世俗猶太人），以及Masorti裏面相對世俗的人，可能用腳投票，離開這個變得「陌生」、反現代、前現代的中東國家。他們有很多選擇，可以去猶太人最多的國家——美國。
這就是用腳投票。離開以色列，到美國去。
美國將收割一批猶太人精英，有知識，有專業、能創業、現代、適應西方的人。
而留在以色列的，將是「另一個」傳統的中東國家。並且因為缺乏資源和人才，變得特別貧弱。它的生存與發展都需要依賴世界第一猶太人大國——美國的支持。如果沒有美國，以色列真的可能面臨生存威脅。
對於Hiloni、世俗、現代猶太人而言，可以慢慢脱離以色列。
「最後一個走的請關燈」。
9） 以色列回歸「Ostjuden」
時間退回到1930年代。最精英的猶太人，是德國猶太人。
德國猶太人充分的本地化、世俗化（甚至改信奉基督教）。納粹上台前夜，他們自認為完全和德國人一樣，德語是自己的母語，德國是自己的家鄉。德意志是自己的身份認同。他們充分享受着平權的好處。雖然生活中不可避免會遇到一點點的歧視和不快，但很多時候都可以通過階層因素去化解、消解——畢竟他們是精英、中產、上層，有錢能使鬼推磨。
但卻有一個尷尬的存在：居住在Pale of Settlement（柵欄區/隔離屯墾帶）的東歐猶太人——這是由葉卡捷琳娜二世建立，允許猶太人定居發展的廣大土地。
這裏當然也有中產階級和知識分子，但無法和德國/奧匈猶太人相比。這裏的猶太人，大多是平民，文化水平不高，生活十分艱苦。
其中，還有大量的超正統猶太人——Haredi的家鄉。
迄今，他們還保留着幾百年前的東歐服飾。
德國猶太人看東歐猶太人（Ostjuden）的情緒是複雜的。
東歐猶太人落後、原始，前現代、反現代、愚昧、反智。他們的存在，提醒着德國猶太人自己非歐洲的出身、先祖，帶給他們尷尬和不適。
就跟你這一代進了城，回看自己的老鄉的感覺。
其實可以理解為「城鄉差距」。德國猶太人等於城裏人； 東歐猶太人等於鄉下人。
雖然德國猶太人已經融入德國當地，更加貼近現代，成為西方的一部分，物質文明遠更發達，但東歐猶太人更加傳統、淳樸、本原，與猶太人的根和歷史又更近。這是德國猶太人難以企及的。
因此，他們的存在有文化意義、精神意義，提醒德國猶太人「不忘初心」，帶給德國猶太人精神安慰、使命、寄託。
但歸根結底，東歐猶太人還是太土了，現代的、世俗的德國猶太人很難擺脱對東歐猶太人的鄙夷和距離感。
——將來的以色列，就是19到20世紀初的東歐猶太人。
——將來的美國猶太人，就是19到20世紀初的德國猶太人。
再過二、三十年，當Haredi/Dati統治以色列的時候，美國猶太人看待以色列，也許就跟上個世紀初德國猶太人看待東歐猶太人一樣。歷史的倒流、重演。
這就是對於以色列國的未來想象。
面對這樣的國度，巴勒斯坦人看不到前途。
但假設以色列這樣發展下去，其國力、軍力、綜合能力可能發生根本性的變化。
屆時，阿拉伯人可能反擊。
我們活在當下，只會看到眼前，只願看到眼前。
搜索一下Siege of Jerusalem（耶路撒冷包圍戰），可以看到千百年來無數的結果。
這片土地就是被各色帝國、人種爭來爭去的。猶太人、巴比倫人、羅馬人、波斯人、各種穆斯林、基督教徒（聖戰）……
第一次十字軍東征，歐洲人拿下了耶路撒冷，統治了兩百年。直到再次被穆斯林奪回。這裏的時間維度兩百年。
回到歷史，再看當下，就是覺得一切都不算什麼了。
人類漫漫歷史長河裏的一個瞬間而已。
（未完待續）
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