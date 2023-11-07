去年哭得撕心裂肺的內地「反戰人士」　以巴衝突後卻消失了？

去年，俄烏軍事衝突爆發後，微博上，微信朋友圈裏，突然冒出一批「反戰人士」。



他們時而哭得撕心裂肺，時而罵得慷慨激昂，說自己不想反對什麼，只反對戰爭；不想有什麼立場，只想與弱者站在一起，與生命站在一起。



「反對戰爭」、「反對暴力」、「譴責一切破壞和平的行為」，這些標語式口號，我在朋友圈裏時常看到，甚至有位高校老師還說，「凡是不公開譴責戰爭的，譴責俄羅斯的，都請與他割席！」

隱約還記得有幾位教授還搞了個「反戰聯名信」，揮舞起「尊重生命」的大旗。

「杜小月」也出來反戰，不知道她要幹嘛，連烏克蘭國旗都分不清上下，就拍小視頻演上了。由於她微博受限，有位女「畫家」就幫她發佈了反戰視頻。

「杜小月」也出來反戰，不知道她連烏克蘭國旗都分不清上下，就拍,小視頻演上了。(微博截圖)

畢竟是專業演員，她的反戰信念在小視頻裏說得讓人真的快信了。不過，在這個月，她和她的反戰朋友們都不談反戰了，不知道是不是因為找不到巴勒斯坦國旗？否則，反戰信念如此堅定的人總不至於忘了拍個反戰小視頻，聲援一下正在被殺的巴勒斯坦平民？

上面那位女「畫家」因為如此積極反戰，就被網友們想起，在評論區給她送上巴勒斯坦國旗。但她把送國旗的網友都刪除了，「反戰」信念突然就沒了。

去她的帳號想聽聽她的「反戰」呼聲時，發現她已被禁言了。原因是她用一張P過的謠言圖片去詆毀2023年7月1日起施行的《中華人民共和國反間諜法》。

其實杜小月也好，女「畫家」也罷，還有網上那些反戰藝術家們，他們哪裏是真心反戰？他們是在有選擇的反戰。

我趕去她的帳號想聽聽她的反戰呼聲時，發現她已被禁言了。(微博截圖)

當美國全力支持烏克蘭時，「反戰人士」就聲嘶力竭「反戰」了；當美國縱容以色列軍隊暴行時，「反戰人士」就雙目失明了。再回頭看看那些「我沒有立場，我只與弱者站在一起，只與平民站在一起」的口號時，他們自己不覺得噁心嗎？

中國堅持自己的立場，堅持促談勸和，美國就要來指責我們在威脅「基於規則的國際秩序」。今天都看到了吧，美國說的「基於規則的國際秩序」是什麼貨色？哪裏有什麼「人權、公平、正義」，巴勒斯坦人民的遭遇已證明一切。別說暫時停火，以色列軍隊連醫院、學校、難民營都不放過，三分之二的遇難者是婦女與兒童。

而以色列的殺人邏輯是「哈馬斯」成員可能也在醫院、學校、難民營裏。就是說，他們為了炸死一個可能存在的「哈馬斯」成員，可以不惜用幾十名、幾百名平民的生命去「陪葬」。

不加區分就對平民發起軍事攻擊，這就是典型的戰爭罪。

二戰之後，「不得將平民列為戰爭目標」，在國際法上早有明確規定。「戰爭會造成平民傷亡」與「將平民列為戰爭目標」是兩回事。

如果那些「反戰人士」真心反戰的話，那麼今天他們就不會消失。最荒謬的是，今天為以色列軍隊暴行開脫洗地的人，居然與當時高喊「反戰」口號的群體高度重合。

這哪裏是反戰？這不過是表明自己屁股坐在哪邊罷了。她去年也是一位「反戰人士」，說什麼「必須通過和平方式解決分歧」。巴以衝突爆發後，她精神錯亂了，不「反戰」了，乾脆站在以色列一邊。

實際上，之前在海內外網路平台上高喊「反戰」，高喊「烏克蘭必勝」的，有很多是1450（台灣網路水軍）。風向一轉，又全去高喊「以色列必勝」了，反戰是不可能反戰了。所以，現在網友能明顯地感覺到「烏粉」在大量消失，「反戰人士」也不見了。

再看看西方，那些天天將「人權」掛在嘴邊的政客，還有BBC、CNN等主流媒體，它們在巴勒斯坦問題上不都變成聾啞人了？哪怕有一絲絲同情巴勒斯坦，反對以色列軍事行動的聲音，都會被處理。

《紐約時報》雜誌獲獎作家賈茲明‧休斯（Jazmine Hughes）在簽署一封譴責以色列在加沙實施種族滅絕的公開信後被要求辭職。

《紐約時報》知名記者，專欄作家賈茲明‧休斯（Jazmine Hughes），她因為在10月26日參與了「反對戰火降臨加沙作家聯盟」發起的連署聲明，前天已被《紐約時報》開除了（要求辭職），理由是：她違反了《紐約時報》「獨立報導原則」。

說好的「獨立媒體」呢？說好的「獨立記者」呢？說好的「獨立思考」呢？美國自由媒體，出手還真是快！

英國BBC也在趕緊處理同情巴勒斯坦的編輯和記者。什麼黑人、穆斯林、LGBT這些「政治正確」元素都不管用了，畢竟，不得冒犯猶太人才是「政治正確」中的「政治正確」。

反戰，本身上來說是一種正確的行為。

一戰、二戰、海灣戰爭、波黑戰爭、科索沃戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭……國際社會都有大量的反戰聲音。支持以色列，支持猶太人，也是一種個人的選擇，但他有表達的權利，只要不違法。

然而，最噁心的就是那些貨色：反戰的是它，支持以色列戰爭暴行的也是它。這是怎麼做到的？其實也不難，只是跟着美國的風向轉就可以了。

支持烏克蘭，是美國的政治立場。支持以色列，是美國的政治立場！

10月31日，聯合國人權事務高級專員紐約辦事處主任莫基貝爾（Craig Mokhiber）因不滿聯合國在巴以問題「失能」而選擇辭職。(UN）

這就是為什麼這些國內「反戰人士」會突然消失的根本原因，因為他們必須選擇追隨美國的政治立場。他們敢說自己真正的動機嗎？不敢。所以他們以前要用所謂的「國際主流聲音」來給自己掩飾。

問題是，現在的國際主流聲音是「同情巴勒斯坦人民，要求以色列立即停火」。那麼，是誰站在了文明世界的對立面？美國，以色列。是誰在逆行於全世界？美國、以色列。

當「國際主流聲音」這塊遮羞布都被扯下時，他們又開始大講歷史問題了，一扯能扯到3000年前。而在去年，他們可是連30年前的克里米亞問題都拒絕談論。那些「反戰人士」變臉之後，就不配說什麼歷史。美國和北約屠殺塞爾維亞人民、屠殺伊拉克人民、屠殺阿富汗人民、炸我駐貝爾格勒大使館……這些難道不是歷史？

3000年前歷史者能翻出來為猶太人洗地，這眼前的血淋淋歷史看不見？你們把自己當哪國人？其實美國人民、歐洲人民也在為西方這些戰爭販子而遭罪，包括以色列平民將來也不會好過。

作者：後沙月光，本文獲觀察者網授權轉載

