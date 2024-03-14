長實黃竹坑BLUE COAST錄逾500個查詢 三房最受歡迎
撰文：柳英傑
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長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，今日（13日）公佈最新銷售部署，發展商同時介紹項目3A期的The Southside商場。
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目3A期的The Southside商場，總樓面達51萬平方呎。商場於去年12月已開始試業，共31商舖進駐，商場今年陸續開幕。另指，未來商場將有四個尊屬升降機直達項目平台，名為BlueStar。
至於樓盤部署方面，長實營業部首席經理郭子威表示，項目三房單位暫時獲最多人查詢，目前錄得超過500個查詢。另他指出，日前港島區有三房單位成交呎價高達3.2萬元，因此認為考慮到項目的優勢，故早前曾透露的樓盤每呎成本約2.8萬元，即使調升至每呎約3萬元也屬合理水平。
設有2座大樓 主打三房單位
項目3B期設有2座大樓，分別為1A、1B座及2A、2B座，共提供642伙單位。戶型涵蓋兩房至四房，當中兩房佔50伙，面積452至454平方呎，兩房一套佔60伙，面積538平方呎，三房佔474伙，面積728至1,006平方呎，而四房戶佔58伙，面積1,226至1,267平方呎。
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