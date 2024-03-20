私宅轉手獲利率失守70%　創近15年新低　料將持續下探低位

財案撤辣，樓市交投出現大反彈，惟私宅轉手獲利率持續下跌，新近更失守70%，接近15年低位。綜合土地註冊處資料所得，2024年二月份全港1,238宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共863宗，佔69.7%，為輕微反彈一個月後再度回落0.9個百分點，且跌穿七成水平，創自2009年五月以來的178個月（即接近15年）的新低。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市況不就兼逢新春前淡市及觀望預算案，上月二手私宅轉手獲利比率再度回軟；樓市全面撤辣，尤其不再有SSD額外印花稅制肘後，恐有機會令獲利比率及平均賺幅繼續尋底。

二月份二手私宅轉手獲利比率跌穿70%。

二月帳面虧損個案攀升至15年新高水平

數據顯示，今年二月份每宗私宅轉手個案平均賺幅為28.9%，連跌4個月，按月再跌0.7個百分點，數字創自2010年七月以來的164個月（即逾13年半）新低。二月份，帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例為31.3%，按月跌1.7個百分點，共錄388宗。

至於帳面錄得虧損者達366宗，佔比按月增加1.4個百分點，至29.6%，創自2009年五月以來的178個月（即接近15年）新高水平，而以宗數計，則是近11個月以來的第二高水平；至於上月平手的個案錄得9宗，佔比微減0.5百分點至0.7%。

二月份私宅轉手平均賺幅錄28.9%。

SSD取消成交宗數彈起 惟樓價未見好轉

陳海潮指出，樓市撤辣後，交投氣氛熾熱，成交宗數應聲彈起，惟樓價暫時未見明顯好轉，相反撤銷SSD額外印花稅後，如多了近兩、三年入市的買家決定沽貨套現應急的話，恐反而拉低整體轉手獲利比率及平均賺幅。

因此不排除三月份二手私宅轉手獲利比率有機會持續探底，下試68%水平；而平均每宗賺幅恐續驟降，期望能先守住27%的關口。