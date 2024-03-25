君匯港極低層三房950萬蝕沽　單位六年蒸發近兩球　低估價逾7%

二手市場續以蝕讓成交為主，大角咀君匯港有三房業主蝕讓離場，新近以950萬元沽極低層兩房，持貨6年帳蝕198萬元，低網上銀行估價逾7%。



利嘉閣地產分行首席聯席董事蔡詠詩表示，是次成交為大角咀君君匯港6座極低層F室，實用面積約574平方呎，屬三房間隔，外望開揚景觀。原業主最初以980萬元叫價放盤，議價後以950萬元沽出，呎價約16,551元。

低網上銀行估價逾7%

至於新買家因鍾情單位間隔實用並有住客會所，以及交通方便遂向業主洽購。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,023萬元，而恒生估價則988萬元。即最新成交價較估價低3.8%至7.1%。

據悉，原業主於2018年以約1,148萬元買入單位，持貨約6年，是次轉手帳面需蝕讓198萬元，單位期內貶值17.2％。蔡詠詩補充，該屋苑現有約80個放盤，最低入場價約865萬元起。