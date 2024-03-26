施羅德基金海名軒3層樓面　取消明日拍賣　早前起標價低買入價5億

施羅德基金持有的紅磡海名軒三層商業樓面，原本委託仲量聯行於明日（3月27日）進行拍賣，三層起標價合共6.5億元，較基金多年前的買入價11.6億元，大幅低5.1億元，或43.9%。不過仲量聯行今天（26日）宣佈按業主要求，取消原定於明日上午11時正舉行的公開拍賣。



仲量聯行表示，上述物業紅磡環海街11號海名軒3樓全層以及5樓及6樓全層，已接獲潛在買家積極洽購，因此，業主決定取消拍賣，改以私人協約方式出售。

仲量聯行早前指出，於3月27日公開拍賣紅磡環海街11號海名軒3樓全層以及5樓及6樓全層，超拍價分別為1.63億及4.87億元。其中，3樓全層建築面積為18,520平方呎；而5樓和6樓全層建築面積分別為28,030平方呎及27,270平方呎，總建築面積為5.53萬平方呎。

2018年4月買入價11.6億

資料顯示，上述物業原由泓富產業（0808）持有，惟在2017年1月份以8.86億元賣予資深投資者林子峰。及後在2018年4月份，林子峰以11.6億元轉售予鵬里資產管理。及後鵬里資產管理被施羅德基金收購。

如以原本公開的起拍價作參考，三層物業起拍價共6.5億元，即較施羅德基金早年以11.6億元的買入價低近5.1億元，或43.9%。早前市場人士指出，物業現時估值約10億元，按總樓面約7.7萬平方呎計，呎價約1.3萬元。

物業將按現狀出售

物業可飽覽海景，用家可優先使用位於地下一層的3個停車位，另可使用一樓下層的2個貨車位及一樓上層的4個上落貨停車位作商業用途。該物業將按現狀連現有租約及准用約出售。三層物業將連同其內的附著物、裝置及動產一併出售。目前3樓全層已租出，5樓及6樓全層已空置。