會德豐黃光耀：有投資者擬全幢買入灣仔春園街新盤共88伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，將於周三（27日）展開次輪銷售共282伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，很有信心「一Q清枱」。他又透露，同系灣仔春園街新盤項目，獲投資者看中，有意一炮過購入全幢88伙。



SEASONS PLACE將於明天次輪開賣282伙，黃光耀表示對銷情有信心，又指預料次輪可獲約1萬個入票，超額認購料約34倍，當中約8,000張屬復活票，餘下約2,000張屬新增票數。

他又指出，自從樓市於2月底全面「撤辣」後，連同SEASONS PLACE首輪售出的單位，集團合共套現約60億元，距離今年銷售目標100億元不遠，預計最快在4月份達標。

撤辣後會地套現60億 料最快4月完成100億銷售目標

他又透露，有投資者看好灣仔一帶的租金回報，因此有意一炮過購入灣仔春園街新盤全幢88伙。資料顯示，灣仔春園街新盤原本有機會為會德豐今年首個頭炮新盤，主打一房至兩房，不過一直未有動靜推出。

美聯指出，為配合明天SEASONS PLACE第二輪開售，由即日至2024年3月31日期間，透過美聯物業購買「SEASONS PLACE」一手住宅單位之首10名買家，將可獲贈價值約港幣10,000元的「京都旅遊禮券」，優惠合共總值約10萬元，送完即止。