長實黃竹坑BLUE COAST示範單位曝光　三房設「雙景廣角窗」｜多圖

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，今日（26日）公佈最新銷售部署，同日首度開放三房經改動示範單位。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，與合作夥伴商討到最後階段，兩日內會公佈新推盤消息，項目公佈首張價單後，隨即公佈示範單位予公眾參觀。



1200個查詢、本地換樓客佔近7成

長實營業部首席經理郭子威指出，項目推出市場後，已獲取近1,200個查詢，當中非香港人比例增至三成，本港換樓客比例佔近7成。

另外，昨日（25日）同區新盤市場錄得一宗約900平方呎的大三房買賣個案，成交呎價達34,000元。郭子威認為，BLUE COAST將預留「水位」，所以市場合理價維持33,000元，不作新一步調整。

客廳設玻璃幕牆轉角窗戶

今日公開的三房經改動示範單位為第1B座28樓C室，單位實用面積為972平方呎，屬三房套連梗廚間隔。客飯廳間隔分明，客飯廳共長約24平方呎，最闊處约11平方呎，客廳設玻璃幕牆轉角窗戶，可兩面開窗，發展商形容為「雙景廣角窗」。

主人套房最長處約12平方呎，闊約9平方呎，可三邊落床。房間另預留衣櫃位置，可提升收納儲物空間。

↓BLUE COAST第1B座28樓C室經改動示範單位↓

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項目提供642伙 設2座大樓

項目3B期設有2座大樓，分別為1A、1B座及2A、2B座，共提供642伙單位。當中1A座至1B座標準樓梯一梯4伙，2A至2B座標準樓梯分別一梯6至8伙。戶型涵蓋兩房至四房，當中兩房佔50伙，面積452至454平方呎，兩房一套佔60伙，面積538平方呎，三房佔474伙，面積728至1,006平方呎，而四房戶佔58伙，面積1,226至1,267平方呎。

不過值得留意的是，1A座的A、B、C、D室為「樓王」單位，共116伙，戶型為大三房及四房均連露台設計。至於其餘1B、2A、2B座則不設露台。