無印良品擴版圖、九龍將再開新店　香港總監：不怕港人北上奪商機

全港首間以服飾為主題的專賣店「無印良品利舞臺店」今日（26日）舉行開幕典禮，同時優先開放予傳媒參觀。新店舖將於周四（28日）開業。無印良品（香港）有限公司執行總監角田徹表示，無印良品於銅鑼灣設有兩間分店，是次新開設的服飾專賣店，旨在為客人劃分兩間店舖的分別。



他續指出，無印良品在香港市民心中的形象比較著重於食品與家品，新的服飾專賣店希望可以展現無印良品服飾優勝之處。其服飾特點不過於追求時尚，較著重機能性，料較適合香港人口味。

角田徹：港市佔率未夠 將擴張分店版圖

角田徹透露，無印良品仍未獲取香港足夠的市場佔有率，未來將會擴張分店版圖。其中，於今年11月在九龍區將開設新分店；8至9月則會有兩間店舖重新裝修，並擴張一倍面積。其中一間為金鐘太古廣場分店，店舖會於同一商場搬遷到更大面積舖位，務求可以展現更多商品予客人。

疫後消費模式轉變 未擔心港人北上消費奪商機

近期港人北上消費成風，不過角田徹表示不擔心會影響無印良品。他表示，消費者目前多了更多「Channel」可以購買自己心儀產品，可能會有一部分購買力被中國分店分走，但認為有競爭先會有進步。

另指，香港消費者與大陸消費者的商品選擇偏向不同，比如大家鍾愛的顏色各有不同，香港客人更喜歡運動衫，無印良品Muji walker 系列更受港人歡迎，銷售量甚至多過日本。而在疫情過後，港人不斷出外旅遊，令到消費模式有所轉變，現在客人更偏向購買外套、針織類衫為主。