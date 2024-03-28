長實BLUE COAST首批折實均價2.19萬　代理︰折讓明顯、有提價空間

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，今日（28日）公佈首張價單渉及138伙，戶型涵蓋兩房至三房，折實平均呎價21,968元，兩房入場費878萬起，屬港島南岸系列當中最平。



中原陳永傑：發展商複製「親海駅」成功例子

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商複製「親海駅」成功例子，推出「撈底價」。首張價單138伙，造價為港島南岸眾多期數最低，較2021年一期項目造價有約26%折讓，折扣更高於樓價跌幅。另外大型商場THE SOUTHSIDE亦已開始首階段試業，料買家中投資者佔三成，租金回報可達3至4厘。

後市方面，今個月錄得成交的一手項目多達140個，屬近年罕見，料三月可錄逾4,000宗一手成交。4月料有多個豪宅新盤登場，料一手成交量或較3月少，但相信仍可達4,000宗，而成交金額則有機會創新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

美聯布少明：訂價震撼 料有加價加推空間

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，發展商首張價單訂價震撼，創港鐵黃竹坑站項目的首批開售單位呎價新低，亦較目前同區單位有明顯折讓，料首批單位即日沽清，並有加價加推空間。預計項目內地客佔比將約4成，投資客佔比料佔3至4成。

布少明表示，去年黃竹坑站4A期項目首批折實呎價約27,989元，而是次BLUE COAST首批單位訂價較同區其他新盤開價為低，亦較目前同區單位有明顯折讓，可見是次發展商相當進取及克制。料將採取先求量後求價策略開售，估計項目用家佔約7成，投資客約佔3成。

值得留意，項目將吸引不少內地客及專才客。布少明估計內地客佔比約有4成，並不乏大手「西餅客」。項目呎租可達60至65元水平，租金回報約有3厘。