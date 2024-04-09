兆萬中心大業主蝕沽旺角地舖　14年前過億元買入　轉手慘蝕近4成

本港物業市場交投氣氛有所上升，有「建材街」之稱的旺角砵蘭街更少見有舖位成交。不過該街道最新成交為一宗大蝕讓個案，原業主持貨14年沽貨都要蝕近4成。



是次舖位成交為旺角砵蘭街292至294號地舖，面積約2,000平方呎。市場消息指，舖位新近以約6,700萬元沽出，呎價約3.35萬元。舖位由建材店友暉建才由2001年租用至今，目前月租約42萬元，料新買家可享8厘租金回報。

原由旺角兆萬中心大業主吳漢華持有舖位

上述舖位原由行城有限公司（CITY RIDER LIMITED），其公司董事為旺角兆萬中心大業主吳漢華或有關人士持有，原業主早於2010年以近1.1億元買入舖位，持貨14年沽貨，帳面大幅蝕約4,300萬元離場，舖位貶值近4成。

旺角砵蘭街292至294號地舖。

新買家姓劉 3年前6738萬買入上水新康街舖

至於舖位新買家為實滿有限公司（FORTUNE VIEW LIMITED），其公司董事包括劉家信及劉家恩。據了解，劉姓二人為舖位投資者，於2020年12月曾斥資6,738萬元，向「藥房大王」謝少海買入上水新康街98號地下及閣樓。