KOL話首季3000間舖頭執笠　香港玩完　但冇講幾多舖頭新開張

有KOL話，舖頭執笠關注組話首季有3,000間舖頭執笠，香港玩完了，但關注組冇講有幾多舖頭開張。



近日有一個舖頭執笠關注組爆紅，關注組日日尋找執笠的舖頭，有舖位裝修，又當他們執笠，甚至走去生意比較少的商舖，問老闆幾時會執笠，真係唔驚俾人打。時代變遷了，以前望人富貴，現在望人閉翳，不過，關注組亦有作用，令到一般人明白，舖頭執笠並不是租金高昂咁簡單，而是還有很多本身因素，例如食物質素，伙記招呼等，如果唔搞好本身問題，就算業主倒貼都做唔掂。

飲食界話在復活節假期有80萬港人北上消費，所以有咁多食肆要執笠，其實，做飲食唔知道復活節假期例淡，真係令人奇怪。在疫情幾年就冇得好講，在疫情之前，2018年都有79萬人離港，業界搵藉口要求政府發消費卷，等他們可以藉此加價。

首三個月有3,000間食肆執笠，的確很多，超過正常一倍，在2023年底，香港有33.5萬間食肆，而食肆生存年期平均是五年，即是今年有6,700間食肆執笠是正常的，現在已經有3,000間，到了年底，隨時超過一萬，但這不是最重要，如果新開張的食肆比執笠多，這又有什麼問題。

「遇見小麵」近月以每月約20萬元租用黃埔花園1期（金柏苑）地下09號舖，呎租約95元。（柳英傑攝）

有人認為我大話西遊，新開張食肆冇可能多過執笠的，那些人唔知道，不少國內品牌飲食，對香港市場虎視眈眈，近日不少執笠食肆舖位亦由國內品牌取代，千祈唔好肯定執笠食肆一定多過新開張的。

數字是最現實的，在2018年底，全港有2.7萬間食肆，到了2023年底，期間大部分時間經歴疫情，食肆總數有3.35萬間，如果生意難做，又點會有咁多食肆新開張，我估計到了今年底，食肆總數會超過3.5萬，但如果只報道執笠，不報道新開張的，一定會俾人覺得香港市況很差，自欺欺人，大家都無話可說。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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