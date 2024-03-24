KOL話美聯儲減息訊號強烈、全球股市升 但唔明港人錢多、驚減息
撰文：湯文亮
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有KOL話，美聯儲局發出強烈減息訊號，全世界股市都上升，只有香港曇花一現，先升後跌。其實KOL唔明白，香港人錢多，所以驚減息。
美聯儲局在週中議息，一如所料唔減息，不過就發出強烈減息訊號，表示今年減息三次的預測不變，淨係減息訊號已經令道指連升兩日，升了670點，如果真係減息，豈不是升到天花頂。
老實說，發出減息訊號的確比減息好，假設美聯儲局今次減息，但鮑威爾同時表示，減息是為勢所迫，未必可以持久，我相信美股會大跌，不過，唔減息又可以令美股上升，鮑威爾的確是高人，問題是訊號不能重複再用，如果下一次議息再唔減息，同樣只是發出一些減息訊號，我相信美股會大跌。
很多人唔明白，點解減息之後美股升港股跌，其實，這是關乎借貸比率問題，美國公司借錢借得多，高息蠶食了利潤，甚至轉盈為虧，所以，是否減息是很重要。香港就不同，香港人錢多，不少上市公司不但負債不重，甚至持有大量現金，以收息作為公司主要收入，如果減息，即是公司收入減少，所以港股下跌。
一定有KOL話，我這個解釋是勉強一些，我認為並不是勉強的問題，而是事實勝於雄辯，如果不是這個理由，我都唔知點樣解釋。
在香港亦有很多持有不少物業的業主害怕減息，因為他們的借貸比率很低，如果減息，回報率亦可能會下降，或者會令資產價格上升，但租金收入就會下降，所以，減息對負債不高的業主來說並不是一個好消息，咁高深嘅學問，KOL未必會明白，他們會認為唔減息，香港業主大鑊了。
【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁
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