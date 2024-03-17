KOL話僅暫時撤辣、隨時捲土重來　但唔知講法有反效果、逼人買樓

有KOL話，政府話撤辣只是暫時性，框架仍然保留，隨時會捲土重來，但KOL唔知道，咁樣講有反效果，會逼人快些買樓。



香港房屋局局長何永賢突然間話，政府雖然撤了辣招，但仍然保持辣招框架，有需要的時候可以再推出，令到不少睇淡樓市KOL非常雀躍，認為樓市唔會升得幾耐，政府好快又會再出招。

政府最初推出辣招時，又沒有什麼所謂框架，政府話推就推，根本唔需要框架，既然唔需要，又點解話要保留，局長知唔知道咁樣講反而會推高樓價。情況就好似一場演唱會，本來在進入時是有資格限制的，但能夠合資格出席的人太少，場地明顯冷清，大會於是宣布取消所有限制，入場的人雖然多了，但知道場館內有足夠坐位，所以，並不需要爭先恐後入場，秩序非常良好，並沒有意外發生。

大會有人無端端對外公報，入場限制的框架仍在，大會隨時會再限制入場資格，仍然排隊的人聽到這個公報，擔心大會隨時再限制入場，於是爭先恐後，不再守秩序入場，最後出現意外。其實，大會可以根據情況，隨時可以再限制入場資格，毋須事前作出預告，預早宣布，其實是有反效果，大會對意外事件應該負上一定責任。

局長講完之後，買樓要付辣招稅的人就會加速做決定，無形中需求增加，樓價亦有可能被推高，甚至令到有一些人做錯決定。其實，政府想幾時再推出辣招都可以，毋須預先張揚，變相是由政府推高樓價，除褲放屁，冇事搵事做。

星凱 ‧ 堤岸在樓市全面撤辣後的銷售狀況。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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