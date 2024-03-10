KOL話銀行拒摸貨按揭、炒家冇得炒 但唔知最大鑊是勉強買樓的人
撰文：湯文亮
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有KOL話，滙豐同其他銀行唔做摸貨按揭，炒家冇得炒，連蝕讓都唔得，今次大鑊鳥，不過KOL根本唔知道大鑊的不是炒家，而是勉強買樓的人。
星期二晚，滙豐突然宣布唔做摸貨按揭，及後仲多十幾間銀行跟隨，不少一向睇淡樓市KOL立刻跳出話今次炒家大鑊鳥，如果唔可以將摸貨出售，想唔撻訂都唔得。
KOL唔係幾了解樓市，更加唔了解在樓市生存的炒家，銀行話唔做摸貨按揭根本是小題大做，而事實上根本冇人摸，又點會有摸貨生意可以做，原因是銀行幾十年前已經唔做炒家生意。當時並不是受到什麼法例所限，而是銀行家明知那人是炒樓，雖然申請按揭，亦只不過防範在成交前未能將所買的單位摸走，銀行辛辛苦苦批了按揭，到成交時那人話已經將物業摸走，銀行豈不是白做，試過一兩單，銀行根本唔接炒家生意，除非炒家願意最少做一年按揭，兼提早還款時會罰息，銀行才會考慮做炒家按揭。
即使銀行願意做炒家按揭，炒家都會考慮成本太重唔做按揭，寧願用full paid買樓，在成交之後才賣，不但可以賣到較高價格，而且物業是不會定位為摸貨，銀行是不會拒絕做按揭。相信今日如果有人攞一個物業去滙豐做按揭，而物業又沒有按揭，滙豐唔會將物業定位為摸貨，按揭可以正常進行，所以，滙豐唔做摸貨按揭對炒家沒有影響。
不過，對一些做錯決定的人可能會有影響，不少人在買入一個物業之後才發覺是超出個人能力所限，以往有SSD，就必定要放棄，損失所有訂金，現在取消SSD，即是將逃生門打開，但滙豐等銀行唔做按揭，即使有買家願意接手亦無能為力，做錯決定的人仍然要損失所有訂金，或者，將物業轉售給一些可以full paid的買家，滙豐唔做摸貨按揭原意是打擊炒家，最後竟然益了炒家。所以話，即使係銀行家，都唔係太了解樓市。
【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁
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