KOL話撤SSD增加供應、推低樓價　但唔知會令摸貨重現、樓市飆升

有KOL話，財爺連SSD都撤，供應立刻增加，樓市會大跌，KOL唔明白撤SSD令摸貨重現，樓市會立刻飆升。



在財爺恭讀財政預算案之前，大多數人都預測財爺會撤銷辣招，但SSD除外，因為SSD會令供應量大幅增加，不但不能穩定樓價，反而會全樓價下跌，並不是撤辣救市宗旨。

大家都意料不到，財爺竟然將辣招全撤，當中包括SSD，有一向睇淡樓市的KOL表示，財爺今次真係畫蛇添足，撤辣就撤辣，連SSD都撤，令到近兩年買樓的人可以將單位出售，供應大增，樓價想唔跌都難，香港樓市就算撤辣都冇運行。

老實說，財爺連SSD都撤，的確出乎我意料之外，因為SSD是防止炒樓，既然是防止炒樓，代表SSD有推升樓市功能，而且是立竿見影，可以立刻令樓價調頭回升。

在近兩三個月，有很多大幅低於市價的買賣，當中有不少仍然未成交，只是簽了買賣合約，如果不撤SSD，買家即使有10幾個％賺，都不能賣走剛買入的單位，否則在繳付20%SSD額外印花稅之後，結果是由賺變蝕，除非好等錢用，否則都唔會俾SSD賣樓。

在SSD撤銷之後就唔同哂，在這幾個月用低價買入住宅單位的人，如果有不俗利潤，的確可以將單位賣走，尤其是那些只簽了買賣合約而未正式成交，大家䁥稱「摸貨」的交易，而事實上撤辣當日就有摸貨成交，賺取大約8%利潤，如果有大量有錢賺的摸貨成交，樓市就會從低位反彈，所以，雖然撤銷SSD會令供應大幅增加，但由於有不少是低價買入的物業，最後會令到樓市上升而非下跌。

（蘇煒然攝）

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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