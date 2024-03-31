KOL話定存息高、不應買樓自住　但唔知有人因面子問題、走去買樓

有KOL話，定存利息咁高，梗係唔應該買樓自住，收定存利息交租後仍然有剩，但KOL唔知，有人因面子問題，唔做定存而買樓。



KOL話，現在定存利息有4%，雖然下跌了1%，但仍然好過買樓，有錢買樓不如做定存，收4%利息而俾3％租金，點計都有化算，買樓唔識做定存的人真係好蠢。

KOL唔知道，現在有不少做定存租樓住的人買樓，原因竟然是面子問題，在政府全撤辣之後，有不少內地人到香港買樓收租，在以往，他們買樓自住都唔會，因為要畀30%印花稅，買樓收租更加冇可能，30%是10年租金收入，唔通無端端將10年租金交稅。

內地人買樓收租，而香港做定存租樓，本來冇問題，各有所好而已，但如果租樓的香港人認識買樓收租的國內人，就會非常尷尬，就算解釋俾人聽只不過將買樓啲錢做了定存，收高息交平租來賺取差額，內地老友都唔知會唔會相信，既然有機會出現尷尬場面，不如將做定存啲錢買樓自住。

本來租樓是冇問題，但最怕在未來幾年，樓市急速反彈，內地人買入的住宅單位大幅升值，租金同時上升，到時仲多謝香港老友交租俾佢，而利息則下跌至低過租金回報，咁樣就真係面又輸，錢又輸，不如趁自己有能力買樓自住。至於做定存，等有錢再做過，做唔做定存冇人知，但租樓住好容易俾人知。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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