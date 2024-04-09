元朗逸翠軒三房590萬蝕沽　連特大平台1700呎　五年貶值34%破紀錄

撰文：李明珠
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樓市全面撤辣後交投增加，二手屋苑造價輕微回升，惟部分二綫屋苑仍錄大幅蝕讓個案。元朗逸翠軒一伙三房特色戶，新近以590萬元連車位沽出，呎價10,225元。原業主於5年前買入損手310萬元離場，帳面蒸發超過34%，創歷年最大蝕幅記錄。

尚家物業洪水橋分行營業經理張寶華表示，該單位為元朗逸翠軒1座低層A室，實用面積577平方呎，三房間隔，附1,700平方呎特大平台。原業主最初叫價820萬元放盤，惟放盤多時一直未獲承接，最終決定擴大議價空間成功以590萬元沽出，累減230萬元，折合呎價10,225元。

↓逸翠軒1座低層A室↓

創屋苑歷年最大蝕讓　去年曾蝕賣相鄰單位

根據資料，屋苑過往二手成交蝕幅介乎6%至25%，即是次成交屬屋苑歷年最大蝕幅個案。原業主於2019年以900萬元購入上址，持貨5年帳面蝕讓310萬元，單位期內貶值逾34%。

據悉，單位業主早年還以750萬元購入了相鄰的B室單位，實用面積570平方呎。其後於去年以650萬元沽出，帳蝕100萬元。若連同是次單位計算，業主合共放售2個單位合共蝕讓410萬元離場。

元朗逸翠軒。（網上圖片）
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