長沙灣碧海藍天兩房710萬沽　呎價1.4萬　創今年同類新低

樓市交投持續暢旺，有不少首置客趁機「上車」。長沙灣碧海藍天新近錄一伙兩房單位成交，成交價710萬元，呎價約14,372元，創今年同類單位新低。



香港置業首席聯席董事曾家輝表示，該單位為碧海藍天3座低層C室，實用面積494平方呎，兩房間隔。單位早前叫價750萬元，放盤3個月後獲外區首置客洽購，睇樓一次後即決定拍板承接。最終以約710萬元成交，折合呎價14,372元。

翻查資料，屋苑同類單位於本年約有5宗二手成交，造價由725萬至766萬元不等。原業主於2016年2月以約582萬元購入單位，持貨8年轉售帳面獲利約128萬元。