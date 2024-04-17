外籍客見撤辣548萬急沽東環 持貨4個月帳蝕31萬、免SSD蝕少一球
撰文：李明珠
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樓市撤銷SSD（額外印花稅）後，刺激部分業主加快換樓步伐。東涌東環一伙兩房單位新近以548萬元沽出，呎價11,322元。原業主持貨僅4個月，料實蝕約55萬元離場。
市場消息指，該單位為東環6B座中層1室，實用面積484平方呎，兩房間隔，外望樓景。據悉原業主為外藉人士，因買入單位後覺得居住空間不足，加上政府早前宣佈撤銷SSD辣稅，所以決定放盤。單位最初叫價590萬元，最終議價至548萬元成交，折合呎價11,322元。
持貨4個月實蝕55萬、較撤辣前慳稅過百萬
原業主於去年12月以579萬元買入上址，持貨僅4個月，是次轉手帳面蝕讓31萬元，貶值5.3%。若連同其他買賣成本計算，估計需實蝕55萬元離場。
不過業主曾指，相比起撤辣前需支付多逾百萬元的SSD稅，如今轉售的成本已大幅減少。
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