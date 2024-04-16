北角萬德閣三房958萬急沽、劈價近2成 打破一年半「零成交」
撰文：李明珠
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撤辣後整體樓市交投回升。北角半山萬德閣一伙三房單位近日以958萬元成交，呎價14,449元，成功打破屋苑自22年底以來「零成交」的悶局。
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，該單位為B座中高層03室，實用面積663平方呎，三房兩廳間隔，向南眺望山景，單位連一個車位出售。原業主最初放盤叫價1,150萬元，最終因應市況大幅減價至958萬元成交，累減192萬，減幅達16.7%，折合呎價約14,449元。
近一年半來首宗成交
代理指，是次成交為屋苑近一年半以來的首宗成交，成交呎價亦較當時低層戶的1.1萬元的水平顯著回升。原業主於2010年5月以605萬元購入上址，持貨14年帳面獲利353萬元，期間升值58%。
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