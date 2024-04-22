劉嘉玲沽貨！7380萬賣深灣9號豪宅勁賺2100萬　叻過老公梁朝偉

撰文：蔡偉南
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樓市撤辣後，港島大額豪宅成交轉趨活躍。由藝人劉嘉玲持有的黃竹坑深灣9號，一位面積近2,000平方呎的四房戶以7380萬元沽出。劉嘉玲持貨約13年，帳面大賺逾2,100萬元，升值約40%。

上述單位為深灣9號1座低層A室，實用面積1,949平方呎，採四房雙套間隔，望開揚遊艇會海景，在4月5日以7,380萬元連一個車位沽出，成交呎價約37,865元。該單位原業主為嘉晉投資有限公司（GOOD ADVANCE INVESTMENTS LIMITED ），據了解，公司董事為劉嘉玲。據悉，該單位早前曾以9,000萬元放售。

劉嘉玲早於2011年以5,272.8萬元買入上述單位，持貨約13年，帳面升值2107.2萬元或40%。

4年前劉嘉玲4400萬沽西半山蔚然

近年劉嘉玲在樓市上也有不少動作，如在2020年5月份，市傳她以4,400萬元沽出西半山蔚然高層C室，實用面積1,301平方呎，成交價4400萬元，呎價33,820元，接手買家為陳子聰(CHAN CONROY CLEMENT)，與賭王何鴻燊女婿、何超儀丈夫姓名相同。

上述西半山蔚然單位同樣由上述嘉晉投資有限公司持有，據悉劉嘉玲透過該公司於2011年以3,909萬元購入單位，持貨9年，轉手帳面獲利491萬元或12%。

影帝梁朝偉3年前蝕230萬沽土瓜灣舖

值得留意，2021年4月份，劉嘉玲丈夫、影帝梁朝偉持有的土瓜灣新柳街舖位，以1,350萬元沽出，較2013年購入價，帳面蝕讓150萬元或一成。若計及其他使費，估計實蝕逾230萬元。

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土瓜灣新柳街2A號地下舖位，位處單邊，租客為售賣維修工具。
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