屯門翠鳴臺一房居二價265萬沽　一手買入帳賺54萬、六年升值25%

樓價近年從高位大幅回落，居屋相較之下抗跌力較高，部分新居屋業主仍能獲利離場。屯門翠鳴臺一伙一房單位最新以未補地價265萬沽出，呎價約8,923元。業主於6年前一手買入帳面獲利53.7萬元。



美聯物業區域營業董事梁浩文表示，該單位為翠鳴臺極高層K室，實用面積297平方呎，一房間隔。單位早前於居二市場以268萬元放售，新買家已於區內睇樓多時，由於鍾情單位間隔實用，且開價吸引，故僅議價3萬元以265萬元承接，折合呎價約8,923元。

單位6年升值逾25%

資料顯示，屯門翠鳴臺於2020年落成，共提供290伙單位。單位隨屋附送家電及裝修，更設有住客會所，設計貼近私人屋苑。 原業主於2018年以211.3萬元一手購入單位，持貨6年，帳面獲利53.7萬元，期内升值約25.4%。