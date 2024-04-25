康城半新樓又蝕！ 投資者938萬連租約蝕沽SEA TO SKY三房
撰文：黃祐樺
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二手市場續以蝕讓為主，將軍澳日出康城SEA TO SKY，本月二手全需蝕讓離場，最近有投資者以938萬元連租約沽三房套，持貨4年帳蝕逾140萬元。
美聯物業分行高級分區營業經理梁傑表示，是次成交為日出康城SEA TO SKY 2座低層D室，實用面積約712平方呎，屬三房套間隔。單位原用作投資收租用。原業主半年前以960萬元叫價放售，經雙方議價後以938萬元連租約沽出，呎價約13,174元。至於新買家為區內客，因鍾情單位間隔實用，可望開揚海景決定入市。
持貨4年帳蝕142.2萬
據知，原業主於2020年7月以1,080.2萬元買入，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓142.2萬元，單位期內貶值約13.2%。 不過由於單位曾用作收租，料可抵銷部分蝕幅。
SEA TO SKY本月8宗買賣全部蝕
連同上述成交計，參考SEA TO SKY本月暫錄8宗二手成交，全部需要蝕讓離場，當中帳面蝕幅由13.2至19%。當中最勁為3座低層A室，實用面積約1054平方呎，於去年1600萬元沽，原業主3年蝕逾379萬元或19%。
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