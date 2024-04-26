內企蝕讓價放商廈　高位3.24億元買入　現意向價3億求售

世邦魏理仕新近獲委託出售九龍貿易中心全層單位。據了解，上述物業業主為內地企業，早於6年前商廈市場高鋒期以3.24億元買入，現時以意向價3億放售。如最終成交，料物業將跌價2,400萬元。



是次出售物業為九龍貿易中心B座13樓全層連6樓8個車位，13樓全層建築面積約24,959平方呎。目前大約半層租一家科技公司，另外半層則交吉。現意向價為3億元，折合呎價約為1.2萬元。

世邦魏理仕香港資本市場部董事黃懿誠表示，大廈業主向來非常惜售，過去7年沒有錄得任何交易，而是次放售樓層為整個項目唯一放盤，並且包含8個車位，機會絕無僅有，相當適合各類機構及公司購入自用。

高位入貨 現以蝕讓價求售

據了解，上述物業業主為內地企業，中國恒地天立信（0641）於2018年以逾3.24億元向宏安地產（1243）買入該層物業。如最終以是次意向價成交物業，即中國恒地天立信持貨6年，物業跌價近2,400萬元，或7%。