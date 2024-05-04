鄧成波家族沽貨潮重新啟動？　靈魂人物離世後喪沽240億貨｜燈神

自2月底樓市全面撤辣後，整個物業市道的確明顯改善，不過除咗一般業主外，一眾銀主亦都急於沽貨。近年出現財困的「舖王」鄧成波家族，過去多年在港瘋狂掃貨，高峰期坐擁超過600億元的物業王國，不過近年隨市道下滑，過去數年波叔家族亦受到銀主壓力頻頻沽貨，聽聞自波叔在2021年5月中離世後，佢地家族已經沽咗超過90個物業，至今累積沽貨總金額更加高達逾240億元，相等於3.5條沙田T4公路，規模相當驚人。



燈神睇返舊資料，波叔在2021年5月中離世後，鄧氏家族隨即加速沽貨，該年在波叔仙遊後瘋狂連沽47項物業。而及後的2022年及2023年，鄧氏家族繼續減磅，該兩年分別再賣多26項及14項物業。

去年底至今年初暫告一段落 近月又再加速沽6件貨

而在2023年12月至2024年2月，波叔家族僅僅只係沽咗一個物業，本來燈神以為波叔家族的沽貨行動暫時告一段落，鄧氏家族成員可以鬆一口氣，但估唔到沽貨潮已經再次重新啟動。由2024年3月至5月期間大約一個半月，鄧叔家族再次頻頻沽貨，合共賣咗6件貨，合共套現咗大約4.83億元。

已故舖王鄧成波（中）及兒子鄧耀昇（左）。

波叔與銀行關係好 昔日「借盡」、高槓桿掃貨 一季豪花40億

燈神同部份曾與鄧氏家族交手的代理傾過計，其中一位代理就分析話，其實過去市況仍處低息兼未轉差時，波叔都會「借盡」以高槓桿去掃貨，當時波叔夠牙力，大型銀行又好信任波叔，所以每次波叔入市都好輕易借到七成按揭。就好似2017年，首季3個月都未完，波叔已經斥資超過40億元買入十幾項酒店、工廈及舖位，當時仲話要一年內買一百億貨！相當誇張！

不過近年工商舖市場大插水，各區工商舖物業都明顯貶值，物業重估時都會縮水，昔日批出較高按揭的銀主，近幾年一直心慌慌，擔心部份投資者出現「資不抵債」，所以近期見樓市在撤辣後開始有承接力，當然希望盡快沽貨套現。

銀主擔憂債仔資不抵債、望「收得幾多得幾多」

代理仲話，由於今次樓市跌浪持續時間非常長，至今依然唔可以肯定是否見底，一眾銀主已經無乜耐性，而且對前景又冇乜寄望，所以索性「壯士斷臂」，接收咗銀主盤就盡快賣；如果未接收到，就叫債仔盡快賣咗佢還錢好過，務求「收得幾多得幾多」。

駱駝漆大廈地廠。（網上圖片）

駱駝漆大廈地廠勁慘59%

事實上，近期波叔家族沽出的物業蝕讓都相當深，走貨味濃！其中最恐怖就係觀塘開源道62號駱駝漆大廈1座A1及A2號地廠，4月中以近1.5億元沽出。據了解，鄧成波家族於2010年以約1.76億元買入該兩個地廠。及後再於2015及2016年間以1.9億元為該地廠補價，即成本價約3.66億元。即波叔家族持貨約14年，帳面蝕讓約2.16億元，物業貶值約59%。

至少60億「貴價貨」放售中

不過即使大幅蝕讓，波叔家族目前仍有大量物業在市場上放售，燈神粗略點算，依然仲有6件貨，而且仲要係「貴價貨」，加加埋埋總叫價高達約60億元，要短時間出貨相信絕不容易。

其中較大額就有觀塘偉業街163號悅品海景酒店．觀塘，叫價高達22.2億元；而同區興業街1號、樓高7層的銀座式物業駱駝漆中心，目前叫價大約11億元，較兩年前叫價13億至14億元已經冇咁進取。