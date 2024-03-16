樓價無力反彈　地產商同行爭食、老行尊低價「頂死」對手｜燈神

近期樓市交投非常旺，無論係一手新盤或二手傳統屋苑，成交量都創出近年高位，證明樓市全面撤辣，成功激活整個私人住宅市場。不過燈神留意到，雖然私樓成交量「爆升」，不過樓價似乎都無力向上，各區二手屋苑都繼續湧現蝕讓，「全面撤辣」變成一眾高位接火捧業主的「逃生門」。至於一手新盤方面，近期更加出現發展商同行爭食、老行尊截擊新手、低價開盤「頂死」對方的情況，牛頭角、日出康城兩個新盤均低價開盤，睇怕都會「推冧市」，短期內二手樓價都唔使旨意會明顯反彈。



交投熾熱、連續11日逾百宗新盤成交

過去一周本港房地產的焦點必定是新盤市場，事關近期一手市場多個樓盤出貨速度相當快，自2月28日財政預算案公佈全面撤辣後，每日新盤交投量一直維持高水平，而在3月3日至3月13日，期間合共連續11日都錄得每日超過逾百宗交投的火熱情況，成為近年難得一見的旺市。

不過市場交投轉旺，都未必代表未來每個發展商推盤時，都有信心紅盤大賣，皆因各大發展商已經開始鬥快「爭食」，而且更加以低價搶客，相信未來一周都會有一番龍爭虎鬥。

財政預算案公佈全面撤辣後，每日新盤交投量一直維持高水平，在3月3日至3月13日，期間合共連續11日都錄得超過逾百宗新盤交投。（梁鵬威攝）

牛頭角泰峯每呎成本1.92萬 首批約1.5萬或「蝕住賣」

本來市場焦點一直聚焦在牛頭角新盤、王新興集團旗下的首個香港樓盤泰峯，佢地將會係周日（16日）展開首輪銷售，以價單形式發售336伙，折實售價由約372.7萬至約898萬元，折實呎價由12,979 至17,394元。泰峯發售單位主要來自1號及2號價單，兩張價單折實平均呎價分別為14,808及15,547元。

但值得留意，泰峯發展商高層、集團董事總經理王惠貞曾經向傳媒透露過，項目總投資額接近100億元。以總樓面面積約52萬平方呎計，即每呎成本價約19,200元，如果咁樣計，泰峯好大機會係「蝕住賣」。

↓牛頭角泰峯↓

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泰峯收6000票仍要小心暗湧？

據聞截至周五晚上6點，泰峯已經收到超過6,000票，即係超額認購約16.8倍。以燈神過往觀察，通常一個全新盤首輪開賣時，若收票超過10倍，通常都可以紅盤大賣，至少都可沽出8成至9成單位，正路來說，泰峯銷情應該冇問題。

市場千變萬化，雖然收票超過6,000票，不過燈神始終有點擔心，皆因已經有發展商同行出動追擊、截擊泰峯，似乎要「頂死」同行。

日出康城12期新盤SEASONS PLACE。黃色建築物為11期凱柏峰。（代理相片）

康城SEASONS PLACE低價1.41萬截擊 創6年新低

泰峯喺周三（13日）率先公佈周日賣樓，但會德豐地產翌日（14日）就即時反擊開價，旗下「港鐵盤」將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE首批130伙，折實平均呎價僅14,188元，仲平過泰峯首批4%。

一眾代理仲話SEASONS PLACE的定價創出康城站上蓋過去6年新低，相信好大機會「一Q清枱」。有代理仲同燈神講，本身對泰峯銷情好有信心，相信會即日沽清，不過由於SEASONS PLACE低價截擊，估計泰峯最多賣到六成單位。

發展商同行爭食、鬥劈價

先兩日SEASONS PLACE開價記招上，會德豐地產主席梁志堅就同傳媒講，樓盤只係市價開盤，並非「劈價」吸客。不過燈神就認為，樓市全面撤辣後，基本上市場所謂的一手、二手市況轉旺，純粹只係交投量明顯增加，但係樓價方面一直都未有起色，以上述兩個樓盤的最新情況及部署，好明顯就係互相鬥劈價，泰峯就「蝕住賣」，SEASONS PLACE就旨在追擊對手，總之要平過對手搶客，務求「頂死」同行。

會德豐地產主席梁志堅。（資料圖片）

新一代中產社區開價平過傳統九龍市區

老實說，日出康城新盤SEASONS PLACE貴為商場上蓋項目，同時又可直達港鐵站，而且近年康城一直被外界視為新一代中產社區，燈神真係估唔到開價竟然保守過牛頭角新盤泰峯。

泰峯所在位置介乎港鐵彩虹站及九龍灣站中間，分別有10分鐘及15分鐘距離，交通配套不算太方便，不過泰峯勝在位於傳統九龍市區位置，因此燈神亦十分期待周日泰峯首輪能否紅盤大賣，抑或會被康城新盤「頂死」。

SEASONS PLACE全盤近2000伙 首輪、次輪不容有失

作為老行尊、老江湖發展商的會德豐，在2月底樓市全面撤辣後，一直都未推出全新盤，今次康城新盤SEASONS PLACE絕對係不容有失，相信必定會短期內加推搶客。

此外，值得留意，SEASONS PLACE所屬的日出康城12期，細分12A、B、C三期發展，分別涉及650伙、685伙及650伙，即合計有1,985伙，全部期數早前已經獲批預售樓花同意書。接近二千伙的全新大盤如果首輪、次輪都賣得不理想，相信餘下期數、大部份單位都會好難賣、好難去貨，所以今次會德豐主動截擊對手，亦係非常合理做法。