憂遺址論成真？　誠哥父子金句　教路如何力保金融中心地位｜燈神

「全世界只有三幾個真正嘅國際金融中心，香港於過去好多年已成為其中一個。來之不易，千祈千祈不要失去這個地位。」自李嘉誠2018年轉任資深顧問，由其長子李澤鉅正式掌舵，長和（0001）、長實（1113）的業績記者會便多講公司業務，較少觸及對環球經濟前景嘅睇法。但周四（21日）嘅記者會，突然語重心長，爆出以上金句！



「國際金融中心」呢幾隻字近期成為焦點，舊年底開始爆出「國際金融中心遺址」論，香港官員四出「反駁」，引用唔同數據回應，力陳香港仲係「國際金融中心」。

周四長實記者會上，談及香港經濟情況同如何應對風浪時，佢先輕輕一嘆，「其實近年香港人幾辛苦，經過一浪一浪stress test（壓力測試），2019年社會事件﹑之後新冠疫情，以及依家嘅經濟困境，點應對要睇香港政府。我嘅想法係香港一定要保全國際金融中地位。」李澤鉅嘅回應，反映佢仍然係覺得香港仲係一個國際金融中心，但就提醒大家，特別係政府要做多啲嘢， 好好珍惜呢個得來不易嘅身份。

簡單幾句回應，已經點出近年香港社會及經濟面臨的境況，亦講及國際金融中心地位對香港何等重要之餘，言談中已表露出其個人對香港之情。

誠哥預警 經濟「山雨欲來風滿樓」

呢個唔係燈神個人觀感，確實李嘉誠同李澤鉅兩父子（特別係誠哥）不時分享自己對香港前景嘅睇法，而且經常「開口中」。好似年頭視他為人生夥伴（life partner）兼導師（mentor）嘅周凱旋，就話誠哥早喺2021年1月已經預警經濟「山雨欲來風滿樓」，仲係佢身邊「日日講，講到我都有啲驚。」提醒周凱旋做足準備。

當佢向誠哥追問時，誠哥話往後經濟一落千丈，並叫佢向維港投資有份投資嘅項目，若果唔延長生命周期資本就會非常可憐。周凱旋指出當時維港投資的同事仍未意識到問題嚴重性，但最終仍決定呼籲所有公司延長備用資金，結果有80%公司聽從忠告，將生命周期資本延長24至36個月，成功渡過困難時刻；冇聽從忠告的就要削減估值！

父子金句提醒 要定下目標力保金融中心地位

周凱旋之後再借誠哥對長遠發展嘅看法，提到「Long run係由好多Short run接連而成，如果真的做Long run嘅事，其實要Build 好多Superior Flexibility（超凡靈活性），先會得到Long run嘅目標。」意思即係定下長遠目標之後，大家一定要靈活有彈性，慢慢達到自己嘅目標。這反映出誠哥做生意手法，既要穩健又有靈活性。

事實上長和系做生意策略相當穩陣，會計過數之餘，更會致力保留現金及控制負債水平。李澤鉅於記者會上指出，若果在樓價較高水平時投地，現時的負債率不會只是3%。

比較式下，有個別發展商在數年前高價搶地，當市況出現轉變時，難免有一定壓力。

若果將兩父子金句互相輝映，似乎係提醒大家，唔好再放眼現時嘅成就，若果要保住金融中心地位，就要定下目標， 然後一步一步實踐。