日出康城晉海兩房768萬蝕沽　原業主持貨逾5年、帳蝕逾兩球

二手市場疲弱， 市場續以蝕讓盤為主。將軍澳日出康城晉海有業主以「蝕讓價」叫價放盤，終以768萬元沽兩房連士多房單位，持貨逾5年轉手帳蝕逾兩球離場。



香港置業將軍澳首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為日出康城晉海3A座中層A室，實用面積540平方呎，屬兩房連士多房間隔，座向東南，望開景。原業主於2023年3月底以「蝕讓價」798萬元叫價放盤，新近以768萬元沽出，呎價14,222元。

持貨逾5年 帳蝕逾兩球

換言之，單位放盤約逾一年累減30萬元易手。另據恒生網上銀行估價顯示為756萬元。即最新成交價較估價高1.59%。

據知，原業主於2019年3月以983萬元購入，持貨逾5年，是次轉手帳面蝕讓215萬元，單位期內貶值21.9%。劉浩勤續指，晉海上月累沽5伙，平均呎價14301元，目前有194個二手放盤單位，入場費為498萬元。