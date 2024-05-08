何文田天鑄三房套3100萬蝕沽 持貨9年蝕兩球離場
撰文：李明珠
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市區豪宅蝕讓持續。何文田天鑄一伙三房單位最新以3,100萬元沽出，呎價31,377元。原業主於9年前買入單位帳面蝕逾200萬元離場。
中原地產營業經理曾向杰表示，該單位為天鑄7座高層A室，實用面積988平方呎，三房套間隔，另設工人套房，單位向西，擁極開揚市景。單位最新以3,100萬元成交，折合呎價約31,377元。
持貨9年仍蝕210萬
資料顯示，屋苑近期約有9宗二手成交，平均成交呎價約27,657元，可見是次成交較近期市價高出13.4%。
原業主於2015年8月以約3,310萬元購入單位，持貨近9年至今帳面仍需蝕讓210萬元，期内貶值6.3%。
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