電影導演林超賢妻5250萬買九肚山尚珩豪宅　上手7年帳面輸968萬

再有演藝界名人入市，香港電影導演林超賢的妻子，擲5,250萬元連車位買九肚山尚珩四房。原業主持貨7年，連車位計帳面輸968萬元離場。



是次成交為沙田九肚山尚珩高層A室，實用面積1,930平方呎，屬四房間隔，外望馬場一帶山景。據知，原業主於2022年以7,700萬元叫價放盤，最終以5,250萬元連車位沽出，呎價約27,202元。至於新買家為廖麗儀（LIU LAI YEE FALLON），料與香港電影導演林超賢妻子廖麗儀為同一人。

據悉，原本林超賢與妻子以聯名方式持有一伙沙田居屋愉翠苑單位，直至去年底廖麗儀將單位「甩名」至林超賢後再入市上述尚珩四房戶。

原業主連車位7年輸968萬

原業主2017年以約5,838萬元入市，兩年後再擲380萬元買車位，持貨至今7年，是次連車位轉手帳面蝕讓約968萬元，總計共眨值15.6%。

林超賢為香港電影導演，曾當電影演員、動作導演及助理導演。於2018年《第十七屆中國電影華表獎頒獎禮》中獲頒「優秀導演」及「優秀故事片」獎。亦於早年曾與陳嘉上憑 《野獸刑警》獲得第18屆香港電影金像獎最佳影片和最佳導演。