葵涌迷你工廈60萬開拍　每月可收租3400元　回報6.8厘高過定期

在香港購買「磚頭」一向是穩定的投資，除了住宅外，入場門檻較低的工業單位亦是不少投資者的選擇。一伙位處葵涌貴盛工業大廈的迷你單位近日推出市場拍賣，叫價僅60萬元，呎價7,594元。單位預計每月租金收入約3,400元，回報高達6.8厘。



忠誠拍賣表示，該單位為葵涌大連排道36至40號貴盛工業大廈第一期2樓B61室，實用面積79平方呎，間隔方正。單位現以交吉形式放售，開價60萬元。

不過代理指，單位一直由租客以每月3,400元承租作個人工作室，租約剛剛完結，目前尚未搬離。租客表示若新買家有意放租可繼續續租單位。因此若新買家以開價承接單位，並與原租客續租，估計每月可收租3,400元，回報高達6.8厘。

睇淡後市減磅套現

代理補充，同類單位於市場上可放租3,700至4,000元。據悉，原業主睇淡後市，決定抛售持貨套現。除了是次單位外，業主還有一伙位於屯門帝御的住宅單位推出拍賣。