拍賣場再次「全軍覆沒」　兩日41項銀主盤流拍　御金．國峯無人吼

樓市下滑，市場再有大批銀主盤推出拍賣。盈置地產昨日透過網上形式進行拍賣會，惟19項銀主盤全數流拍，該公司今日（18日）再舉行實體拍賣會，即場推出22個銀主盤，不過同樣未能賣出，再次「全軍覆沒」收場。合計兩日推出41項銀主盤，全部收回「滯銷」。



盈置地產今日舉行的拍賣會，原本推出25個銀主盤，不過當中有2個項目在拍賣前售出，包括紅磡信用街4號首利大廈地下單位、九龍灣宏光道80號麗晶花園16座高層H室；同時沙田銅鑼灣村77號一個村屋物業在拍賣前收回，因此最終僅有22個銀主盤即場推出拍賣。

僅3項獲承價 19項銀主盤無人問津

據悉，拍賣會今日吸引約14人到場，不過競投氣氛不太積極，只有3項物業獲買家出價承投，不過均未能成功沽出。其中屯門仁政街16號慎成大廈低層B室，實用面積488平方呎，開價350萬元，獲兩組買家競投至370萬元後被收回。

至於皇后大道中328號中源中心A座中層1號室，實用面積285平方呎，獲一次承價415萬元，隨後被收回。餘下一項為元朗裕景坊21號玉成大廈中低層C室及平台，獲一次承價350萬元，同樣未到價被收回。

御金．國峯銀主盤劈價後仍無人競投

其餘19項銀主盤均未獲買家出價競投，當中包括再次減價推拍的油麻地御金．國峯6座高層B室銀主盤。該單位實用面積約400平方呎，望維港景，單位內櫳闊落，開價585萬元。

據了解，上述單位在2023年8月曾以762萬元的叫價開拍，及後減價167萬元至10月份以開價595萬元推出拍賣。

↓↓御金．國峯6座高層B室↓↓