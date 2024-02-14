私人拍賣會再推28個銀主盤　屯門良景邨公屋劈20%　綠表40萬開拍

盈置地產上月舉行兩場拍賣會共41項銀主盤，惟現場未錄任何成交個案，「全軍覆沒」收場。該地產代理行將於2月29日再次舉行拍賣會，合共推出28項銀主物業，當中包括多個綠置居單位，如早前推出的屯門良景邨綠表公屋銀主盤，最新綠表叫價由50萬元降至40萬元。



上述拍賣會提供10個細價盤，全部低於350萬元，種類包括私人住宅、非住宅及寫字樓。值得留意，早前曾經推出拍賣的屯門良景邨綠表銀主公屋，單位實用面積150平方呎，屬開放式戶，早前綠表叫價50萬元，呎價3,333元，不過最新已降價20%至40萬元，呎價低至2,667元

太和邨公屋綠表開價110萬

此外，大埔太和邨也有兩個銀主盤推出，其中愛和樓中層18室，實用面積349平方呎，拍賣開價110萬元，較銀主今年1月放售價179萬元，低約69萬元或39%，呎價約3,152元。原業主2011年以35.59萬元購入上址。而另一間為太和邨安和樓低層17室，實用面積同為349平方呎，綠表開價155萬元。

↓大埔太和邨愛和樓中層18室↓

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新增優惠吸客、送贈43吋電視

農曆新年期間，地產代理亦新增優惠吸客，盈置地產表示，為了進一步刺激市場需求，新春期間特設現場即簽優惠價，同時指成功透過該行購買任何項目，將獲贈一台Samsung 43吋電視。

公屋銀主盤存量升至60個

另據盈置地產資料，踏入龍年，住宅放售盤存量明顯增長，其中公營房屋銀主盤更呈現明顯增幅。根據最新數據顯示，去年第四季公營房屋銀主盤源按季再增加了14 個，存量已達60個，相比2022 年底的39個，數量一年內驚人增長了約53.8%。

配合《施政報告2023 》落實延長一二手居屋及綠置居擔保期按揭政策，房屋委員會將居屋二手市場按揭擔保期由最長30年延長至50年，令大批樓齡較高的屋苑受惠，約有超過6萬伙未補地價的綠表居屋單位可以受惠。