東張何伯貪飲靚湯陷兩難　向細女討回450萬　何太恐失公屋｜燈神

香港地少人多，好多基層市民想住公屋都要排隊輪候「三五七年」，證明公屋資源相當短缺。《東張西望》日前報道76歲何伯與46歲內地女子何太相識一個月閃婚的忘年戀經歷，何伯仲話打本100萬給太太做生意，又發現細女從聯名戶口提走450萬元，事件成為社會茶餘飯後的熱門話題。



不過一眾網民都留意到何太現居公屋，並與何伯同住，燈神估計若果何伯他日成功向細女取回被提走的450萬元存款，由於何伯與何太又已經成為合法夫婦，因此他們二人家庭的資產淨值絕對會超出房屋署的限額，到時何伯何太兩夫婦就交返層樓俾政府，如此「兩難」的情況，唔知何伯又會點樣處理呢。



燈神向來相當關注香港樓市各個範疇，當然就少不了由政府出售的公屋、居屋。香港地樓價貴人所共知，基層市民未有能力買樓就會申請排公屋，市民可能因應各種不同的私人原因，希望居住租金相宜的公屋單位，不過都有部份年輕人一滿18歲，在沒有搬遷或獨居需要的情況下，急急腳去申請公屋。

公屋係社會資源，理應就讓基層市民居住，惟過去多年好多公屋居民都早已累積不少富財，一早就變咗公屋富戶，資產遠超上限。

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富戶政策超標人士交「倍半」、「雙倍」租金

睇返房屋署對於公屋戶的入息及資產限額資料，其實一般二人家庭的每月入息限額為19,730元，而資產淨值限額就係38.7萬元。以此水平計算，其實何伯及何太都已經「好抆水」，皆因何太現身《東張西望》的一周造型，已經被網民FACT CHECK，包括限量款H牌子「包包」、13萬鑽戒、超過10萬的情侶款勞力士，估計全身行頭超碼值36萬元。所以如果加埋其他現金資產等，九成九都超標。

富戶二人家庭資產淨值上限198萬

作為公屋戶，若遇上資產淨值超標的話，喺房屋署政策內就會落入「富戶政策」，呢類公屋富戶通常都會繳交「倍半」或「雙倍」租金。又再以二人家庭為例，每月入息上限係98,650元，資產淨值限額就增至198萬元。若果要計「富戶政策」，咁何伯與何太就會陷入「兩難」尷尬情況，因為何伯喺節目上表明該筆存款為自己所有，因此希望向細女取回450萬元。

據公屋富戶政策，二人家庭資產淨值限額上限為198萬元。

何伯原本與二兒子同住、其後搬去何太屯門菁田邨公屋

燈神睇返節目內容，何伯原本是跟二兒子一家同住，其後才搬去與何太位於屯門的菁田邨公屋一同居住，相信何太與何伯結婚之前，已經取得公屋。因此當時應該只會計算何太一人的資產，所以不會超標。不過由於二人相識一個月就閃婚，目前已經成合法夫婦，咁又另當別論了，燈神相信何太係需要向房屋署申報最新婚姻狀況，同時又需要申報一下最新資產淨值。

料需向房屋署申報最新婚姻狀況、新資產淨值

節目內又提到何伯戶口得返4,200元，加上何伯已達76歲高齡，理應就不會外出工作，正路應該就不會影響到公屋入息限額及資產淨值。不過若果何伯堅持要向細女取回聯名戶口的450萬元存款，咁就要小心房屋署主動出擊查核有否違反富戶政策。

關注聯名戶口採用「單簽」或「雙簽」

對於何伯能否取回450萬元的存款，燈神就試試問下老友香港調解仲裁中心主席蘇文傑律師，佢就話係有機會取回相關款項，不過都要睇睇實際情況。首先要視乎聯名戶口採用「單簽」或「雙簽」，如果選擇「單簽」，即聯名戶口其中一方都可以合法有效地提取款項。不過若果是採用「雙簽」，但其中一方能夠在另一方不知情下提取款項，就需要關注是否出現冒簽的情況，或許會出刑事責任。

若父親證明資金屬自己、無意「送贈」 可要求歸還款項

至於第二個情況是可能聯名戶口的兩位持有人選擇「單簽」，大家都可合法提取款項，不過假設聯名戶口由父女共同持有，戶口內所有錢均由父親存入，而且父親並無表明向女兒作出「送贈」。在以上情況下，雖然女兒可隨時提款，但其實聯名戶口只是一種法定推定信託關係，屆時父親若能證明資金屬於自己及無意「送贈」，或可要求歸還相關款項或部份屬於自己的款項。

香港調解仲裁中心主席蘇文傑律師。 （受訪者提供）

西環永和粉麵廠發生同類爭遺產案

事實上，以燈神認知，其實近年社會上都出現過一宗同類型的案件，如上年2023年8月份，西環擁有逾40年歷史的永和粉麵廠就發生了爭遺產案。

事源就係永和粉麵廠創辦人、育有六名孩子的潘爸爸，在2012年被排行第三的兒子「三哥」慫恿開設聯名戶口，其後一個月即以3,300萬元賣走西環卑路乍街舖位。及後「三哥」以螞蟻搬家形式，分16次於聯名戶口提取共逾400萬元。不過當時潘爸爸曾經在家人面前，叫三哥唔好再喺聯名戶口內攞錢。

三哥需歸還父親聯名戶口及賣舖所得資產

而在2016年潘爸爸離世當日，三哥即到銀行轉帳1,000萬元，翌日再取走20萬元。最終由於三哥不肯歸還款項，其家人逼於無奈下才入稟法庭追討。最終法庭於2023年頒出判決書，指示三哥必須歸還父親聯名戶口及賣舖得來的所有資產。