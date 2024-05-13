利奧坊‧曦岸二手現蟹貨　三年前500萬買納米樓　慘蝕兩球離場

樓價回落，半新盤蝕讓潮持續，數年前買入的一手新盤陸續變成「蟹貨」。大角咀利奧坊．曉岸一伙開放式單位新近以300萬元蝕沽，呎價約15,228元。原業主2021年以近500萬元買入，持貨三年原業主慘蝕200萬離場，單位貶值近4成。



納米樓貶值幅度39%

世紀21分行經理黎振傑表示，是次成交單位為大角咀利奧坊‧曦岸2座中層L室，實用面積197平方呎，屬開放式間隔。單位新近以300萬元成交，呎價15,228元，造價更創下屋苑二手新低價。

原業主於2021年以494.9萬元一手買入單位，持貨近三年慘蝕194.9萬元，單位貶值39%。

大角咀利奧坊。

利奧坊‧曦岸二手蝕讓比率達85% 對上成交持貨8年都要蝕16%

翻查資料，屋苑全年約有14宗二手成交，當中有12宗為蝕讓個案，蝕幅介乎4%至31%。如不計及是次成交，該屋苑二手成交最大蝕讓成交為利奧坊．曦岸2座中層J室，上月以350萬元成交，單位三年貶值155.06萬元，或31%。

至於，屋苑對上一次成交為利奧坊．曉岸1座極低層，實用面積約182平方呎，開放式間隔連大平台。單位今月初以340萬元成交，原業主在2016年2月以約403.4萬元一手購入單位，持貨8年，是次轉售帳面虧損約63.4萬元，期内貶值約15.7%。