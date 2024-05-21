街坊睇樓屢次碰壁　用誠意打動租客開門參觀　終625萬買心頭好

二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主。當中葵涌廣場有三房戶以625萬元沽出，原業主持貨6年轉手帳蝕128萬元。



中原地產分區營業經理許偉業表示，是次成交為葵涌廣場2座低層F室，實用面積約493平方呎，屬三房間隔。原業主於去年以17,380元將單位放租，最終新近以625萬元沽出，呎價約12,677元。

至於，新買家屬區內分支家庭，因見政府於2月底宣布撤辣，於3月開始睇樓。最初參觀的葵涌廣場及葵興花園單位陸續沽出，繼而轉睇九龍區新盤。

↓↓葵涌廣場2座低層2室↓↓

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買家睇樓屢次碰壁 終625萬買心頭好

不過，新買家有感九龍區新盤樓價雖平但地點不便，於是返睇新葵興花園，但亦同日沽出。 及後即日再睇其他葵涌廣場放盤並曾還價630萬元，但由開價距離業主心中底價相差60萬至70萬元，故亦失敗收場。

隨後經代理物色到上述成交單位後，即使屬有租客單位但亦花費一番功夫說服其開門參觀。故買家即時還價620萬元，但業主只能讓步至630萬元。經雙方考慮一天後，最終單位以625萬元易手。

2018年買入價753萬 六年貶值17%

至於，原業主於2018年以753萬元入市，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓128萬元，單位期內貶值約17%。