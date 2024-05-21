恒大許家印山頂布力徑大宅銀主盤　市傳4.7億沽　一年前估值8.8億

恒大（3333）近年陷入債務危機，其創辦人許家印及相關人士持有的山頂布力徑10號B座大宅，在2022年11月被接管，早前接管人委託代理出售該大宅，於2023年3月下旬截標，及後一直未有消息。惟最新有市場消息指出，該幢大廈以約4.7億元沽出，成交呎價約9萬元，較一年前大宅市值達8.8億元，低約一半。



上述山頂布力徑10號B座大宅，在2023年3月份正式委託代理推出招標，大宅實用面積約5,171平方呎，當時市值8.8億元計，呎價約170,180元。當時代理表示，大宅接獲數十組客查詢，當中超過六成屬本地老牌家族及超級富豪，餘下約三成為國內客。

據《香港01》2022年11月報道，上述山頂布力徑10號B座大宅，由許家印透過離岸公司迂迴控股，曾出租多年，2021年10月抵押予中國建設銀行（亞洲），以作當時過期未付的2.6億美元債券寬限。去年11月大宅被中國建設銀行（亞洲）接管。

事實上，許家印在2010年透過公司轉讓形式，向新世界（0017）購入多間布力徑洋房。其中，10號C座大宅面積約5,433平方呎，由許家印直接控股，並用作自住，2021年亦抵押了予財務公司歐力士。

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