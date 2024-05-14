大富豪夜總匯投資計劃列入可疑名單　證監會告誡公眾提防

撰文：蔡偉南
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證券及期貨事務監察委員會（證監會）今天告誡公眾，提防一項與大富豪夜總匯相關、名為「大富豪夜總匯投資方案」的可疑投資計劃。該投資計劃已被傳媒廣泛報道。有關投資計劃可能涉及要約香港公眾認購或購買一家營運大富豪夜總匯或新‧ 大富豪夜總匯的公司的股份。

證監會指出，具體而言，載有股份要約詳情的文件可能構成《公司（清盤及雜項條文）條例》下的「招股章程」，而其沒有根據該條例獲證監會批准登記。該文件或可能在《證券及期貨條例》下屬或載有請公眾訂立或要約訂立旨在取得、處置、認購或包銷證券的協議的邀請的廣告、邀請或文件，而其發出未獲證監會認可。

證監會：切忌盡信「好得令人難以置信」的投資機會

證監會懷疑，有關文件的發出可能已違反《公司（清盤及雜項條文）條例》（註1）及／或《證券及期貨條例》（註2）。因此，證監會已於2024年5月14日將大富豪夜總匯相關的股份要約及其相關資料列入證監會可疑投資產品警示名單。

證監會謹此提醒公眾，如任何股份要約沒有獲證監會批准登記及／或認可發出（視何者適用而定）的文件，切勿投資於該等股份要約。公眾亦應在作出投資決定時保持警惕，並切忌盡信那些「好得令人難以置信」的投資機會。證監會將就任何違法行為採取適當行動。

市傳流傳的「大富豪夜總匯投資方案」，惟內容出現不少錯處。

↓↓大富豪夜總會舊址今年4月份情況↓↓

尖沙咀東部科學館道14號新文華中心地下及地庫，合共約5.6萬平方呎。該舖位原為尖東大富豪夜總會，惟在2012年已經結業，近月市傳獲財團以每月110萬元租用，重新發展高檔夜場。（香港01相片）

年初市傳尖東大富豪夜總會舊址140萬租出

事實上，今年1月份市場傳出原為尖東大富豪夜總會的新文華中心地下及地庫逾5萬呎巨舖，以每月約140萬元租出，新租戶或把上述舖位打造為綜合娛樂場地，成為新一代大富豪夜總會。

而在4月份，市場突然流傳一張「大富豪夜總匯投資方案」，聲稱公司估值約2億元，大股東擬出讓50%股權；又預期將於今年10月12日開業。方案文件指出，擬吸1億收元資金，並指出每投資1,500萬元，可以向董事會委派1名董事。每投資500萬元，可以委派1名聯席董事，每投資100萬元，則可以委派助理董事。

4月流出可疑投資方案　聲稱回本期僅12個月、每半年派息一次

除卻列出投資者可按投資額在董事會內委派董事的資料外，在投資方案內亦指出公司股東及董事引進客戶銷售激勵機制，佔營業收入15%作提成。同時指出每投資1,500萬元，公司可協助辦理1人申辦香港居民身份證。

投資方案內亦有列出未來公司盈利預測，以及規劃上市時間。公司預期今年盈利為75.52萬元，明年為4,030.5萬元，至2026年時盈利更達到1.24億元；又預料投資回本期為12至15個月。每半年派息一次，派息率為30%或董事會決議通過場的派息率。同時指出規劃上市時間為2028年或2029年。

大富豪夜總會（網上圖片）

↓↓大富豪夜總會舊址今年1月份情況↓↓

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