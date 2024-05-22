長實名日．九肚山累沽207伙、套現約32億　周六起推11伙三房應市

長實（1113）旗下沙田半山項目名日．九肚山上載新一份銷售安排，推出11伙三房單位應市，當中9伙將於周六（25日）以價單形式發售，其餘2伙由於下周一（27日）以招標形式發售。項目截至昨日（21日）共售出207伙，套現約32億元。



11伙單位全部為大三房連一套房連工作間（附設洗手間）間隔，分佈於第2座不同樓層B單位；當中9伙將於5月25日起以價單形式發售，另外兩伙包括第2座19樓及20樓B單位於5月27日起以招標形式發售。

當中，入場單位為第2座2樓B單位，實用面積1,053平方呎，扣除最高折扣後，折實售價為1,499.8萬元，呎價14,243元。

右起︰長實集團營業部首席經理郭子威，長江實業營業經理詹勳榮。

入場價1499.8萬起

發展商為三房買家提供多項置業優惠，包括進駐半山豪宅生活優惠、高尖海景三房限時優惠、高尖優惠、「幫你俾稅」優惠、「自選先租後付車位認購」優惠及獲贈總值38萬元「高尖置業傢俱禮券」優惠；買家選用「高尖才俊滴滴金」付款計劃，可額外享有3.75%折扣優惠及特長成交期。

長江實業營業經理詹勳榮表示，「名日．九肚山 El Futuro」本月接連售出多個同樣位於第2座的4房向海單位，因此今日推出位於第2座的11伙向海房單位，所有單位實用面積均逾千平方呎，屬市場罕有之三房向海大單位。廳房皆向東南，背山面海，客廳露台及主臥均可飽覽沙田海及沙田馬場景。