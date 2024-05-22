數據如山！大局向好！　房地產長遠收益仍秀麗！｜汪敦敬

更完整和更齊備的數據陸續公布，更反映香港大局日益穩定，可能未符合心急港人的期望，但公道點說，比2023年疫情之後，今次是回復快得多。



日前財政司司長陳茂波在網誌上分享，內容有三個重點是符合到筆者早前的敘述的，一是近月有不少資金積極投入香港股市，令恒生指數過去四周累積升超過3,300點，升幅達兩成；二是香港房地產市場明顯改善，全面撤辣後，樓價扭轉連續十個月的跌勢趨向平穩，成交量在上月份增加至超過8,500宗；三是不同行業復蘇不平均，零售及餐飲等行業仍在適應消費模式轉變的挑戰。

不同角落的舖位板塊處境是懸殊的，這可能是一個新常態，因為疫情令到很多商業活動停止或減低了，再加上科技出現高速的轉變，不同國家的營商理念都是多元化甚至兩極化發展，引致我們面對很高速的市場新陳代謝，即是說商業轉型累積多年，而現在高速變化中。看回數據，近年中央宏調房地產市場令有關借貸由數千億變為數百億，另一方面少了這個借貸，變相去了工業那處，令到中國的工業更高速發展，新陳代謝的板塊亦是榮辱互見。

事實上，輕舟已過萬重山，股票市場重新活躍起來，恒生指數在4月19日至5月20日累計升逾3400點，令到股市財富市值回升5.7萬億元，這個回歸令到很多人在理財方面有了重整和處理的空間，而港交所總裁陳翊庭表示香港IPO等待上市有百多間，證明香港的資金及市場活躍之後，香港的金融中心很大機會會再放異彩。截至4月底，香港有超過143萬間本地公司，新成立公司按月增加約1.2萬間，較解散公司約7,400間為高，而非香港公司數目約1.5萬間亦是新的高峰。整體來看，說明了香港的環境是不斷改善和回復的。

其實，全港市民都享受到近年的低通脹，大部份市民也享受到近期遠比通脹高的定存利息，而港元隨著美元升值，全港市民都是享受到香港的高值貨幣，對做生意或旅遊購物都是享受此紅利。

在樓價方面，大局要調節的亦是應該快調節完了，因為最重要就是樓價已經去到接近地價和建築成本的極限，亦因此近年賣地並不容易，政府不可能不賣地來停止這方面的收入，而眼前的調整亦是很合理，所以樓市的價值相信仍然繼續是健康地和通脹掛鈎。雖然發展商清貨是可以低過成本價，但是要他們再買地投資就必須要配合成本邏輯，那是否代表樓價會在大局下回升？

筆者希望大家明白現在是比辣招時代合理得多的市場，無論大趨勢如何，我們都會見到市場上有升值的板塊和跌的板塊，有升有跌才是正常市場，更何況現在愈多人換樓，即多放盤的板塊自然樓價要調整，相反換樓業主的買樓對象亦會因多了買家，有關板塊的樓價會出現異常上升的，買樓亦不需要放眼於短期的利益，在通脹掛鈎下樓價長期的利益已相當吸引，眼前穩定樓價對長期收益及社會的良性循環有更好的幫助。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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