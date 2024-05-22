蝕讓不斷︱嘉湖山莊三房488萬沽出　不足三年帳蝕132萬、貶值兩成

二手蝕讓不斷，一些老牌屋苑更缺乏承接力。天水圍嘉湖山莊一伙三房單位，新近以488萬元沽出，原業主於2021年11月買入單位，持貨不足三年帳面蝕讓132萬元，單位期內貶值21%。



中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，是次成交單位為嘉湖山莊麗湖居10座高層C室，實用面積546平方呎，屬三房間隔，向西北，望遠樓景，開揚景致。原業主早前以498萬元叫價放盤，及後經買家議價後，輕微減價10萬元，至488萬元成交，呎價8,938元。

2021年11月買入價620萬

原業主於2021年11月以620萬元買入單位，持貨不足三年，帳面蝕132萬元，單位貶值21%。

伍耀祖再指，嘉湖山莊本月交投回升，但不乏蝕讓。嘉湖山莊本月錄得19宗成交，較上月同期多42%，即將追平上月全月20宗成交，本月平均實用呎價8,602元，較上月微升約2%。