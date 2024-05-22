新盤戰報︱英皇半山捌號錄大手成交 投資客擲2000萬買三伙單位
撰文：柳英傑
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英皇國際（0163）旗下上環半山捌號新近錄大手成交，投資者擲2,000萬元買入項目三伙單位用作長線投資用途。
成交單位包括21樓B室一房戶，28樓D室及29樓D室的開放式單位，實用面積由203至311平方呎，成交價介乎533.46萬元至868.57萬元，呎價由26,279元至27,928元不等，三伙合共套現1,938.16萬元。
買家為投資客，因鍾情項目地段優越，座落於繁華商業區，鄰近消閒熱點蘇豪區以及中環半山電梯，料可吸引優質租客或外籍人士租住。加上，項目單位目前連傢俬出售，可以即買即出租。值得留意的是，28及29樓D室兩個開放式單位均連租約出售。
項目目前累售80伙，套現約6.46億元，佔可銷售單位約81%，而整個項目的B室一房戶已全數售罄。
鴨脷洲凱玥累沽20伙 套現16億元
龍光（3380）與合景泰富（1813），旗下鴨脷洲豪宅新盤凱玥昨日（21日）亦錄得一宗成交個案。
成交單位為1座15樓A室，實用面積1,956平方呎，屬四房間隔，單位連車位以5,561.3萬元沽出，呎價約28,432元。全盤已沽出約20伙，套現約16億元。
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