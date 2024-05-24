伯恩光學楊建文觀塘再插旗　斥1.06億買億京電訊一代廣場舖位

伯恩光學始創人楊建文或相關人士再次擴大其在觀塘的物業版圖，新近以1.06億元買入億京發展旗下觀塘商廈電訊一代廣場基座一樓共3個舖位。



市場消息指，上述成交物業為觀塘電訊一代廣場一樓三個舖位，分別為B1，B2以及C舖，合共建築10,635平方呎，新近以約1.06億元成交，呎價近1萬元。舖位現由數間餐廳租用，月租料合共約50萬元，回報率約5.6厘。

據了解，新買家為有「手機屏幕大王」之稱的伯恩光學始創人楊建文。翻查資料，楊建文近年頻頻買入觀塘區物業，近日以3,050萬元向鄧成波家族買入觀塘開源道工廈福昌大廈頂層單位，並持有該大廈至少三層樓面。

另外，上月向同樣屬鄧成波家族以1.5億元買入觀塘開源道駱駝漆大廈地廠，上述物業鄧成波家族持有持貨14年跌價59%，帳面蝕讓約2.16億元。

伯恩光學楊建文多次買入觀塘物業欲做大地主

楊建文近年亦大手買入觀塘區其他物業。當中包括收購開源道業發工業大廈1期、2期、年運工業大廈，並透過強拍統一業權，該三個工廈地盤佔地約5萬平方呎，擬合併重建為樓高39層甲廈，總樓面約72萬平方呎。楊建文亦曾向鄧成波家族以6,200萬元買入觀塘開源道63號福昌大廈1樓全層工廈

另外，楊建文亦買入多間觀塘商廈，包括寧晉中心多個單位，以及收購至少逾45.7%觀塘萬年工業大廈業權。