何伯忘年戀《東張》收視未爆燈　遠低高峰、配股1億要善用｜燈神

《東張西望》報道的何伯何太「忘年戀」，過去十天一直成為社會熱議題目，當中何伯大方買名貴珠寶贈何太、何伯擬向細女追討存款450萬元，此等juicy情節令到全港市民日日花生。



不過燈神發現，引爆何伯何太「忘年戀」的節目《東張西望》，其實收視未如想像中理想，睇返數據，原來何伯何太「忘年戀」節目出街之後，當周的最高收視只係22.6點（約147萬觀眾），其實同過住紀錄差不多，對比今年1月底的高位更加少咗14萬名觀眾。睇嚟節目引起社會廣泛迴響，不過只係益咗全港一眾網絡媒體，睇嚟TVB都要努力度下橋谷收視。



第一集播放當周僅22.6點

相差30年的「忘年戀」故事，似乎未能帶動節目收視，睇返首集播出後的當周情況，《東張西望》最高收視22.6點（147萬觀眾）。其實對比返對上一周最高收視係23.9點（155萬觀眾），即係少咗8萬名觀眾。

《東張西望》收視歷來高位31.5點 逾200萬觀眾

至於對比返今年2024年高位，就追溯至1月底，當周最高收視24.9點（161萬觀眾）。而《東張西望》歷來高位應該就係2023年9月初，當時收視更加高達31.5點關口（202萬觀眾），創近10年收視佳績。

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市傳續升至27點

以上數字反映咗雖然何伯何太「忘年戀」成為咗市場焦點，不過好似對收視沒有明顯效益。燈神又膽粗粗問下TVB果邊啲老友，佢地就話相隔一周後，何伯何太熱度繼續保持到，續集的收視可能會更好一點，聽聞最高收視更高達27點！咁燈神就拭目以待。

《福祿壽》阮兆祥、李思捷最貼市 神還原兼去踩場

不過燈神認為今次《東張西望》成功引爆何伯何太的故仔，絕對係相當成功，不過其他部組好似就冇乜Follow Up幫下手抽水，似乎整個TVB沒有大方向去捕捉「何伯」熱潮。最緊貼「忘年戀」好似淨係得《福祿壽訓練學院》嘅阮兆祥和李思捷，突然之間「神還原」扮演何伯以及新何太，前往其他節目大結局活動現場，火速向兩位新聞人物抽水，兩人全程十指緊扣，阮兆祥仲不時向李思捷撒嬌，對白都抄足何太。

長壽處境劇應即時拍返兩集交貨

但係TVB其他部組好似就冇咁有時事觸角，幾乎都唔見再有惡搞節目。如果燈神係TVB員工就會獻計，繼續谷旺何伯何太呢個Topic，例如可以喺長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》，立即拍返兩集惡搞一下何伯何太，相信憑近日鋪天蓋地的新聞資訊，劇集編劇一定可以短時間內完成交到貨，絕對可以食正熱潮。

而且何伯何太二人好似日日有新料，昨日又爆多一單，原來有疑似何太以「千語BB生活錄語」的網名玩抖音，分享自己獨有受情價值觀，仲向大眾傳授釣金龜秘訣！雖然唔肯定此抖音帳戶是否屬於何太，但相信都可讓編劇參考一下，話唔埋劇名都可以改為《愛．回家之釣金龜》。

TVB剛向邵氏兄弟、廣發配股集資逾1億元

另外，其實TVB電視廣播（0511）在周二（14日）才發佈公告，與廣發證券訂立協議，廣發﹙1766﹚將以每股3.36元作價，認購874.4萬股，所得款項總額預期約為2,938萬元；而公司股東邵氏兄弟（0953）同樣認購2,000萬股，以每股4元作價，所得款項總額預期8,000萬元。

結合之下，TVB今次配股集資約1.1億元，TVB仲話所得款項將用於一般企業用途，包括與內地串流平台合作夥伴的合拍劇項目的營運資金。既然啱啱已經配股集資穩袋約1.1億元，其實不妨拍多點貼市故仔、劇集，相信對電視收視都會有幫助。

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